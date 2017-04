Tras reciente derrota en materia de salud, Trump vuelve a su táctica antiinmigrante

Share on Twitter

Share on Facebook

La siguiente es una reacción de Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice Education Fund, en respuesta a la participación del Procurador General, Jeff Sessions, durante la conferencia de prensa de este lunes en la Casa Blanca: “Es dolorosamente evidente que el gobierno de Trump quiere cambiar el tema a cualquier otra cosa que referirse a su humillante derrota con la reforma de salud. Por supuesto, regresa a su mismo y gastado antiinmigrante manual. Jeff Sessions no dijo nada nuevo este día, pero está tratando de desviar la narrativa de los medios hacia lo que más favorece al gobierno de Trump: echar la culpa y difamar a los inmigrantes. “El hecho de que el Departamento de Justicia quiera quitar dinero de la seguridad pública de ciertas jurisdicciones muestra que el objetivo aquí no es proteger a la gente, sino que se trata de una argucia política. Lo mismo ocurrió durante la Parte 1 y la Parte 2 del veto a refugiados y musulmanes. “Las comunidades se rehúsan a participar con la Fuerza de Deportación de Trump por una buena razón: porque se enfocan en resolver la delincuencia y proteger a todos los residentes. Las llamadas jurisdicciones ‘santuario’ tienen tasas más bajas de delincuencia que otras, en buena medida debido a la confianza entre las fuerzas de seguridad locales y toda la comunidad. “Las represalias contra funcionarios estatales y locales por parte de agentes del gobierno de Trump –ya sea DOJ o ICE– colocan a la política por encima de la seguridad pública y del control local. Se puede esperar que este tipo de tácticas sean empleadas en un estado autoritario con débiles instituciones democráticas, pero no en Estados Unidos de América”.