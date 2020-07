TOQUE DE QUEDA

Va una persona manejando un Mercedez Benz por una carretera… cuando ve a un indito pidiendo “raid”.

Pensando divertirse con el indito lo sube a su carro.

El indito se queda asombrado por tanto botones en el tablero del carro.

Patroncito… ¿esto para qué es?-

Este botón es para escuchar música-

Ahhhhhh… y ¿este botón para qué es?-

Este botón es para el aire fresco-

Ahhhhhh… y ¿este botón para qué es?-

Este botón es para bajar el vidrio de la ventanilla-

Ahhhhhhh… y ¿este botón para qué es?-

Este botón es para mover el espejo-

Ahhhhh… y este botón para qué es?-

Este botón es para mantener la velocidad-

Ahhhh… y ¿este botón para qué es?-

Así fue preguntando por cada botón que le llamaba la atención.

Cuando se le acabaron los botones del tablero se le ocurrió preguntar por la figura del logotipo del Mercedez que está al frente del carro…

Eso es para… atropellar a un ciclista. Lo pongo en la mira y le pego porque le pego.

¿Podemos atropellar a un ciclista patroncito?

Claro que si- contestó el dueño del carro. Pensando que cuando se acercara al ciclista le sacaría la vuelta y asunto arreglado.

En eso estaba cuando el indito empezó a gritar de alegría… estaba viendo a un ciclista.

Vamos patroncito… acelérele y apúntele bien para que no se nos pele.

Cuando estaba a punto de atropellarlo le saca la vuelta, pero se oye un golpe fuerte.

Híjole patroncito, si no abro la puerta se nos hubiera pelado el condenado”.

La ciudad de Laredo Tx. empezará con su toque de queda a partir de este domingo 28 de junio.

Me da risa en serio lo que están haciendo… pero lo respeto.

De 10 pm a 5 am será el toque de queda… es la hora en que menos movimiento hay… porque no lo hacen de 5 am a 10 pm… que es cuando hay mas movimiento. Cuando hay mas posibilidad de contagio. Cuando… ni madres. Creo que el sentido común no entra en el toque de queda.

Me gustaría que hicieran algo. Ver que tanta gente cree lo del coronavirus. Mucha gente solo obedece porque no nos queda de otra. Si no traemos la máscara no podemos entrar a los negocios. Hagan una prueba y digan que no es necesario usar la máscara. Los que crean que es necesario no se la van a quitar… así sabrán porque obedecemos esas reglas.

————————————————————————————————-

Tocan a la puerta. Es un grupo de bomberos que llevan las cenizas de un compañero que murió en el cumplimiento de su deber.

Cuando la señora abre la puerta, no puede creer lo que los bomberos le dicen… que su esposo a muerto quemado en el cumplimiento de su deber… y le llevaban sus cenizas.

No puede ser, no puede ser- es lo único que la señora dice.

Lo sentimos señora, pero es la realidad-

No, no puede ser, díganme que no es cierto, por favor.

Señora, quisiéramos que esto no fuera cierto, pero es la verdad-

Les digo que no puede ser, no puede ser-

Y ¿porque dice que no puede ser?

Porque mi esposo estaba bien gordo y ustedes traen solo una cajita con sus cenizas-

Bueno, estas son sus cenizas, pero en el camión traemos unas 20 latas de manteca que eran de su esposo-

Aquí un dato para aquellos que tengan algo que ver con bienes y raíces (no se porque fregados se le llama así a la venta de terrenos, apartamentos o casas). Si usted tiene dinero y no haya que hacer con ese dinero aquí le doy algo de información.

Resulta que en la ciudad de Matamoros Tamaulipas están baratas la casas, apartamentos y terrenos.

Claro que es en pesos… que si uno convierte los dólares en; sale buena la inversión.

Ahora que, no me pregunte porque están vendiendo tan barato esas casas… porque la verdad no sé. Bueno, le podemos echar la culpa a la pandemia. Total, si no es así sería lo de menos ¿que no?

