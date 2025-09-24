Tom Holland sufre una conmoción cerebral leve en el rodaje de ‘Spider-Man’

El actor británico Tom Holland tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man. De acuerdo con medios estadounidenses, el incidente ocurrió mientras realizaba una complicada acrobacia, aunque los reportes médicos señalaron que su estado no reviste gravedad y que en unos “pocos días” podrá volver al trabajo.

El accidente se produjo en los estudios Leavesden, ubicados en Watford, al noroeste de Londres, donde actualmente se desarrollan varias de las escenas de acción del filme. Según fuentes cercanas a la producción, el rodaje tuvo que ser suspendido de inmediato para garantizar la seguridad del actor y permitirle recibir la atención médica correspondiente.

Los especialistas recomendaron reposo absoluto para Holland, por lo que la producción decidió otorgarle varios días de descanso. Pese a lo ocurrido, la situación se considera bajo control y no hay preocupaciones mayores sobre su recuperación.

Llamó la atención que, apenas un día después del incidente, el actor apareció públicamente junto a su pareja, la también actriz Zendaya, en una gala benéfica celebrada en la sede de la prestigiosa casa de subastas Christie’s, en Londres. Esta presencia fue interpretada como una señal positiva sobre su estado de salud.

No obstante, el accidente obligó a los responsables de la película a reorganizar el calendario de rodaje. De acuerdo con el portal especializado Deadline, se tiene programada una reunión este lunes para ajustar los tiempos y evitar retrasos en la producción, que había comenzado el mes pasado en Escocia con algunas tomas exteriores.

La película llevará por título provisional “Spider-Man: Brand New Day”, y corresponde a la cuarta entrega en solitario del superhéroe interpretado por Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su predecesora, Spider-Man: No Way Home (2021), se convirtió en un fenómeno mundial y consolidó al joven actor como una de las estrellas más taquilleras de Hollywood.

Cabe recordar que No Way Home recaudó la impresionante cifra de 1,910 millones de dólares, lo que la colocó como la octava película más exitosa de todos los tiempos en la taquilla global. Este precedente eleva las expectativas de los fanáticos y de los estudios sobre el desempeño comercial de la nueva entrega.

Holland, de 29 años, ha interpretado a Peter Parker desde 2016, cuando debutó en Captain America: Civil War. Desde entonces, su carisma y estilo juvenil han sido ampliamente reconocidos, convirtiéndose en una de las versiones más queridas del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko en los cómics de Marvel.

La trama de Spider-Man: Brand New Day se mantiene en estricto secreto, aunque el título hace referencia a una de las sagas más conocidas de los cómics, publicada en 2008. En ella, Peter Parker enfrenta un nuevo inicio en su vida tras una serie de eventos que cambian radicalmente su entorno personal y heroico.El accidente de Holland también ha reavivado el debate sobre la seguridad en los rodajes, especialmente en producciones de alto riesgo donde los actores realizan acrobacias o escenas físicas complejas. Aunque la mayoría cuenta con dobles de acción, Holland ha declarado en varias ocasiones que le gusta participar directamente en muchas de estas secuencias para dotarlas de mayor realismo.

Los seguidores del actor y de la saga reaccionaron rápidamente en redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación. La etiqueta #GetWellSoonTom se convirtió en tendencia pocas horas después de conocerse la noticia, demostrando la fuerza del fandom de Spider-Man alrededor del mundo.Por el momento, se mantiene la fecha de estreno programada por Sony Pictures para julio de 2026, lo que da un margen de tiempo suficiente para que cualquier ajuste en el rodaje no afecte los planes iniciales. De confirmarse, esta cinta marcará un nuevo capítulo en la historia cinematográfica de Spider-Man y consolidará aún más la trayectoria de Tom Holland como el rostro actual del icónico superhéroe.

Con información de EFE