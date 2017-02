Toluca quiere título de Liga MX, pero también busca la Copa MX

Toluca.- (Notimex) Más allá de que reconoció que la prioridad del Toluca es lograr el título del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el defensor Óscar Rojas dejó en claro que también tienen un gran interés por trascender en la Copa MX. “Sabemos que el objetivo es la liga, conseguir la undécima estrella, pero sabemos que la Copa MX es muy importante, el semestre pasado nos quedamos a un paso de llegar a la final y creo que este torneo debe ser de reivindicación, por lo que tenemos que avanzar más que en el torneo, no hay que restarle méritos y debemos buscar el campeonato”, dijo. Por ello, destacó que la idea es la de salir con el triunfo este martes cuando enfrenten al conjunto de Veracruz, aunque reconoció que un empate no es malo si se toma en cuenta que cerrarán sus dos últimos partidos en condición de local. “El empate puede caer bien, eso está claro, sobre todo porque los dos últimos juegos serán en casa, pero el objetivo del club nunca es buscar un empate, siempre ha sido buscar la victoria más allá que es de visitante, sabemos la importancia del partido y así lo vamos a jugar”, indicó. Reconoció que no será nada sencillo este duelo ante los “Tiburones Rojos”, del cual será abierto dado la vocación de ambos cuadros por ir al frente. “Veo un equipo competitivo, un equipo intenso, sobre todo en casa, que hay que estar muy atentos con la pelota parada porque en todos lados buscan meter balón de salario y eso no se hace complicado, de ahí en fuera es un equipo que te permite jugar”, sentenció.