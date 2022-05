Tiroteos y asesinatos agobian más a Dallas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Un hombre murió y otro resultó herido en un tiroteo en Pleasant Grove, informó la Policía de Dallas.

La institución encargada del orden fue llamada alrededor de las 4:30 am a la cuadra 3700 de McNeil Street, cerca de Military Parkway y Buckner Boulevard. Encontraron a dos hombres tirados en el corredor de un complejo de apartamentos con heridas de bala, dijeron las autoridades.

Paramédicos llevaron a un hombre al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida. El otro hombre, Elmer Adam Carrera, de 30 años, murió en el lugar, dijo la Policía.

Las autoridades dijeron que determinaron que un grupo de hombres tuvo una discusión que terminó con la vida de Carrera atacando a dos hombres con un cuchillo y una porra. Uno de los hombres disparó su pistola, hiriendo al otro hombre y golpeando a Carrera, dijo la Policía de Dallas.

El departamento señaló que el hombre herido, a quien no identificaron de inmediato, fue arrestado por un cargo de agresión no relacionado y que el caso del tiroteo se presentará a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Dallas para su revisión.

ASESINATO

EN DART

Una persona recibió un disparo mortal en una estación de DART en el vecindario de Cedars, dijeron las autoridades.

La Policía de DART respondió alrededor de las 10:30 p. m. a los informes de un tiroteo en la estación Cedars, en la cuadra 1100 de Belleview Street, cerca de Botham Jean Boulevard.

Un portavoz de DART dijo que una persona fue llevada a un hospital y murió. Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la persona.

No hubo información adicional disponible sobre los sospechosos o lo que condujo al tiroteo.

CHOQUE

MORTAL

Una colisión en sentido contrario mató a dos personas e hirió a otras tres en Far North Dallas, y la Policía de Dallas está pidiendo la ayuda del público para encontrar al conductor.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:06 pm en la cuadra 13900 de Esperanza Road, cerca de Midpark Road.

La Policía informó que una camioneta viajaba hacia el sur en los carriles hacia el norte de Esperanza Road cuando chocó con un SUV.

Cinco personas fueron llevadas al hospital, donde dos menores fueron declarados muertos y tres fueron tratados por lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la Policía. No se han publicado los nombres de los accidentados.

El conductor de la camioneta huyó y permanece prófugo, dijo la Policía. Fue descrito como un hombre latino, posiblemente de unos 40 años, que fue visto por última vez con una camisa y pantalones de color claro.

Conducía un GMC Sierra marrón 2009 con matrícula de Texas RHF3302.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad del conductor o el incidente puede comunicarse con el detective Kenneth Watson al 214-671-0015 o kenneth.watson@dallascityhall.com y referirse al caso No. 075383-2022.

APELA

DALLAS

La ciudad de Dallas está solicitando a la Corte Suprema de los EU que revoque una decisión que permite que proceda un caso de derechos civiles contra varios policías de Dallas involucrados en la muerte de Tony Timpa en 2016.

La medida se produce tres meses después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito allanara el camino para que el caso se escuchara frente a un jurado.

Geoff Henley, un abogado que representa a la madre de Timpa, dijo el viernes que la apelación “manifiesta más desesperación” de lo que “está acostumbrado a ver en la ciudad de Dallas”.

Dijo que la ciudad ha estado “extendiendo cada fecha límite hasta el final” en el caso.

“Estamos furiosos”, dijo Henley. “Han pasado casi seis años. Me comunico con los Timpas semanalmente y muchas veces al día, es frecuente. Quieren su día en la corte. Han querido su día en la corte.

“Cuando digo furioso, lo digo en serio”.

HECHOS

FATALES

Timpa, que padecía una enfermedad mental, fue esposado y clavado al suelo por agentes de la Policía de Dallas poco antes de morir. Su familia más tarde demandó, alegando fuerza excesiva.

La oficina del fiscal de la ciudad representa a los oficiales nombrados en la demanda: Dustin Dillard, Raymond Domínguez, Kevin Mansell y Danny Vásquez. Los registros muestran que todos menos uno de los oficiales permanecen en el departamento. Mansell se retiró en agosto de 2019.

La muerte de Timpa se informó por primera vez en 2017, cuando una investigación de The Dallas Morning News mostró que el Departamento de Policía de Dallas no dijo cómo murió Timpa menos de una hora después de que llamó al 911 para pedir ayuda. En 2019, después de una batalla legal de tres años, The News obtuvo las imágenes de la cámara corporal de los oficiales que respondieron.

En agosto de 2016, Timpa llamó al 911 desde el estacionamiento de una tienda de Dallas en West Mockingbird Lane y le dijo al despachador que necesitaba ayuda. Dijo que sufría de problemas de salud mental y que no tomaba sus medicamentos.

En las imágenes, se ve a Timpa con las manos esposadas a la espalda durante casi 14 minutos mientras los oficiales le sujetaban la espalda, los hombros y el cuello. Se ve a Timpa retorciéndose y se puede escuchar pidiendo ayuda más de 30 veces antes de perder el conocimiento.

BURLA

Se puede escuchar a los oficiales en la cinta burlándose en voz alta de Timpa, bromeando que necesitan despertar al hombre de 32 años para ir a la escuela.

Timpa murió a los 20 minutos de la llegada de la Policía. Posteriormente, su muerte fue declarada homicidio debido a los efectos de la cocaína y al hecho de estar físicamente inmovilizado, según el informe de la autopsia.

En 2019, el fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, retiró tres cargos por delitos menores de conducta mortal contra tres de los oficiales a pesar de una acusación del gran jurado dos años antes. La decisión provocó críticas de los líderes de derechos civiles.

Henley dijo que él y la familia de Timpa están esperando que se fije una fecha para el juicio. La Corte Suprema se ocupa de un pequeño porcentaje de los casos, dijo, y agregó que espera que la petición de la ciudad sea denegada en los próximos meses.

“A Tony Timpa lo mataron en unos 14 minutos, y se necesitaron casi seis años para comenzar el proceso de obtener una respuesta”, dijo Henley. “Ni siquiera tenemos una fecha de juicio en este momento”.

AMENAZA

DE ALUMNO

Un grupo de estudiantes de la escuela preparatoria Naaman Forest de Garland ISD ha sido suspendido después de hacer amenazas en línea sobre dañar y matar a otros estudiantes.

La Policía de Garland dijo que los estudiantes han sido suspendidos indefinidamente y no están permitidos acceder o acercarse en la propiedad de Garland ISD. La institución indicó que no hay una amenaza inmediata para el campus.

No está claro cuándo se hicieron las amenazas, cuántos estudiantes estuvieron involucrados o si estos adolescentes enfrentan algún cargo.

La Policía de Garland está aumentando las patrullas en todos los campus durante el resto del año escolar, señaló el departamento. El FBI, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del Norte de Texas y el Departamento de Policía de Garland están investigando.

“No se tolerarán las amenazas de violencia”, aseveró la Policía de Garland en una declaración preparada. “El Departamento de Policía de Garland, el FBI y GISD continuarán tomando medidas proactivas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal”.