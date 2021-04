Tiroteo en Knoxville deja varios lesionados, entre ellos un policía

Un tiroteo en Knoxville, Tennessee, dejó varios lesionados, confirmó esta tarde el Departamento de Policía local. Por medio de redes sociales, autoridades de Knoxville detallaron que continúan las investigaciones en la escuela secundaria Austin-East Magnet, por lo que pidió a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona. Además, que los padres de familia pueden recoger a sus hijos en el campo de béisbol cerca de la escuela secundaria Austin-East, entre Wilson y S. Hembree. La Policía de Knoxville, que no ha aclarado aún si las víctimas son heridos o si hay algún muerto, pide en sus mensajes en redes que se evite la zona de los disparos.Y explica que se ha establecido un punto “de reunión” en el campo de béisbol situado detrás del instituto. Medios locales dan por concluido el suceso y apuntan a un detenido. Explican además que hay un agente de Policía entre las víctimas del tiroteo, que es el encargado de la seguridad de este centro escolar. Bob Thomas, superintendente de los centros educativos del condado de Knox, aclaró en su cuenta de Twitter que el edificio que alberga el instituto ya fue asegurado y que los estudiantes que no se vieron envueltos en el incidente fueron enviados a casa con sus familias. El hecho se produce en un momento en el que se ha avivado el debate sobre las armas en el país, donde el presidente Joe Biden anunció ya medidas de alcance limitado para atajar la violencia y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una “vergüenza a nivel internacional”. Dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado, Biden reveló el pasado jueves varias iniciativas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.