Tirador masivo dispara contra clientes de Target en Texas: hay dos muertos

La tarde del lunes, la ciudad de Austin, Texas, vivió momentos de gran tensión y miedo cuando un hombre armado abrió fuego dentro de una sucursal de Target ubicada en 8601 Research Boulevard. El tiroteo dejó un saldo preliminar de seis víctimas, de las cuales cuatro resultaron heridas y dos perdieron la vida. Las autoridades informaron que el atacante vestía una camisa con estampados hawaianos y pantalones cortos de color caqui, y que logró huir del lugar antes de que los oficiales llegaran. Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió repentinamente, mientras decenas de clientes realizaban compras en el establecimiento. Testigos relataron que escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó un caos generalizado. Muchas personas se refugiaron detrás de estanterías, mientras otras buscaron salidas de emergencia para escapar de la balacera. El miedo y la confusión dominaron el ambiente durante los primeros minutos.

El Servicio de Emergencias Médicas de Austin (EMS) informó que los paramédicos llegaron rápidamente al lugar para atender a las víctimas. Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, aunque todavía no se ha revelado la gravedad de sus lesiones. Las dos personas fallecidas fueron declaradas muertas en la escena.

La Policía de Austin (APD) desplegó un fuerte operativo en la zona, bloqueando la cuadra 8000 de la vía de acceso en dirección sur de MoPac, entre Executive Center Drive y Anderson Lane. Este cierre busca facilitar la búsqueda del sospechoso y garantizar la seguridad de la población. Los oficiales instaron a los residentes y conductores a evitar el área y a permanecer atentos a las actualizaciones oficiales.

El sospechoso, descrito como un hombre blanco, sigue prófugo. Las autoridades creen que podría seguir armado y ser extremadamente peligroso. La policía ha intensificado los patrullajes y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a su localización.

Vecinos y comerciantes cercanos relataron que, tras escuchar los disparos, cerraron sus negocios y se refugiaron en zonas seguras. Algunos mencionaron que no es común un incidente de este tipo en esa zona de Austin, lo que ha generado un clima de preocupación e incertidumbre.

La escena del crimen permanece acordonada mientras equipos de investigación recaban pruebas y revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto de la tienda como de establecimientos cercanos. La información obtenida podría ser clave para identificar rutas de escape del sospechoso.

Testigos presenciales mencionaron que el atacante parecía actuar de forma premeditada, ya que caminaba por los pasillos con calma antes de disparar, dirigiendo el arma hacia diferentes puntos del local. Esto ha llevado a las autoridades a investigar si se trató de un ataque dirigido contra alguna persona en particular o un acto de violencia indiscriminada.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Austin, que en los últimos años ha experimentado un aumento de incidentes relacionados con armas de fuego. Organizaciones comunitarias y activistas ya han comenzado a pedir medidas más estrictas para el control de armas, argumentando que estos eventos ponen en riesgo la vida de familias enteras.

Mientras tanto, familiares de las víctimas se encuentran recibiendo atención y apoyo psicológico por parte de servicios sociales y grupos de asistencia. Las autoridades han prometido mantenerlos informados sobre el avance de la investigación.

Medios locales han interrumpido su programación para dar cobertura en vivo del operativo policial, difundiendo imágenes del cierre de calles, la presencia de patrullas y la llegada de ambulancias. La población sigue atenta a la evolución de la situación, temiendo que el sospechoso pueda volver a atacar.

Las autoridades han recordado a la ciudadanía que, ante cualquier avistamiento del sospechoso, no intenten confrontarlo y llamen de inmediato al 911. Han insistido en que cualquier detalle, por mínimo que parezca, podría ser decisivo para resolver el caso.

Este trágico hecho se suma a la lista de tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos en lo que va del año, reavivando el debate sobre la violencia armada y la necesidad de reforzar la seguridad en lugares públicos como centros comerciales.

Por ahora, el principal objetivo de las fuerzas de seguridad es capturar al atacante antes de que pueda causar más daño. La policía mantiene un despliegue en varias zonas estratégicas de la ciudad y ha solicitado el apoyo de agencias estatales y federales.

La comunidad de Austin enfrenta ahora horas de incertidumbre y dolor. Mientras las investigaciones avanzan y las autoridades trabajan para dar con el responsable, las familias afectadas intentan asimilar la tragedia ocurrida en un lugar que debería ser seguro para todos. Este suceso marca un día oscuro para la ciudad y deja en evidencia la vulnerabilidad de los espacios públicos ante la violencia armada.