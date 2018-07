Tips para viajar de manera muy segura con mascota en el carro

Llevar a una mascota suelta en el interior del auto es uno de los errores más frecuentes que cometen los conductores. Aquí unos consejos para garantizar la seguridad de todos los ocupantes. Traer a tu mascota (entiéndase perro, gato, pájaro, etc.) en el carro sin ninguna medida de seguridad, es un grave error (bastante común) que cometen conductores y acompañantes. La mayoría de las veces es un acto inconsciente, guiado por la diversión y el cariño hacia el animal y no por el peligro que puede representar. Si cumples con los puntos que te piden las aerolíneas cuando viajas con tu mascota, ¿por qué no hacerlo cuando viajas en auto? Sigue estas recomendaciones, son fáciles y los beneficios son muchos. ¿Por qué NO viajar con una mascota suelta en el auto? – Distrae al conductor. – Si te gusta viajar con ella en las piernas y tú eres el conductor, puede dificultar la visibilidad y en caso de un impacto o una frenada imprevista podrías aplastarlo. – Si tienes algún accidente o frenada de emergencia, y no empleas arnés especial para auto o una caja transportadora, la mascota se convierte en un proyectil, puediendo salir disparado por el parabrisas y/o lastimar a algún(os) ocupante(s) del carro. Caja transportadora: Recomendada para perros, gatos, hurones y hasta aves (pequeños y/o medianos). La caja NO debe de ir sobre los asientos traseros. Puede ir en el piso, detrás de los asientos delanteros o en el área de carga (hatchback o camioneta). Jaulas especiales: Recomendadas para animales medianos; debes ubicarlas de la misma manera que las cajas transportadoras. ¿Correa o arnés? La primera puede ir fijada en el broche del cinturón de seguridad; sin embargo, es un método poco seguro en caso de impacto, ya que la mascota va sujeta solo del cuello. Por eso te recomendamos un buen arnés que sujete la mayor parte del cuerpo de la mascota y el cual puedes asegurar también en el broche del cinturón de seguridad Barras separadoras: Úsalas para dividir el área de carga; una parte para la mascota y el otro lado para el equipaje. Algunos fabricantes de autos las ofrecen especialmente diseñadas para sus modelos, lo que garantiza la seguridad de todos los ocupantes. Bolsas para transportar mascotas: Existen varios tipos de bolsas para llevar perros sobre el asientos traseros. Son una buena opción siempre y cuando sigas con las recomendaciones del fabricante como: usar un arnés (no correa) asegurado desde el broche del cinturón de seguridad. Si ubicas a tu perro en la cajuela, sin caja transportadora, es recomendable que vaya sujeto con una correa. Pickups: Un perro NO debe de ir suelto en el área de carga, ya que puede saltar mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Tampoco debes amarralo porque correría el riesgo de estrangulamiento. La mascota tiene que ir en una caja transportadora y asegurada a los anclajes ubicados en la caja de carga. Asiento posterior: Si decides viajar con tu mascota bien asegurada en el asiento trasero, emplea un tapete especial donde pueda recostarse. Con este reducirás el riesgo de posible daños a las vestiduras y suciedad. Dejar mascotas en la cabina: Recuerda que nunca debes dejar a una mascota encerrada en el carro, mucho menos si hace calor. Viajes largos: Si el trayecto es lago (varias horas), es recomendable planear paradas cada dos horas, de lo contrario el animal podría sufrir de ansiedad, se pondrá nervioso y afectará tu estado de ánimo como conductor. Mantenerlo dentro de la cabina todo el tiempo: Evita que viaje con la cabeza fuera de la ventana. Es divertido (y adorable) pero el riesgo para la mascota es elevado. Podría ser impactado por algun escombro significativo, sus ojos pueden sufrir el impacto de partículas sólidas y lastimarlo y en caso de un choque el animal podría sufrir heridas graves. Carros con áreas de carga cerradas: Nunca consideres llevar a tu mascota dentro de la cajuela de un auto.