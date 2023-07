Tigres derrota con drama a Pachuca y se lleva el Campeón de Campeones 2023

Del otro lado, los pupilos de Guillermo Almada no se quedaron de brazos cruzados y previo al descanso estuvieron cerca de empatar con un disparo de Daniel Hernández, exigiendo a Guzmán en la más clara por parte de los albiazules.

El complemento arrancó movido en el cuadro de la ‘Bella Airosa’ que salieron con todo en busca de la paridad, no obstante, se toparon con la muralla argentina en el arco felino, quien de un manotazo estupendo evitó el 1-1 en un tiro libre cobrado por el famoso ‘Primo’.Los minutos pasaban y la escuadra de Robert Dante Siboldi ya saboreaba su segundo título en menos de un mes, el cual pudieron haberlo asegurado con un cabezazo de Vigón pero el poste negó el cometido al 70′.

La recta final se caracterizó por el debut de Eugenio Pizzuto con la casaca felina frente a su antiguo club, entrando junto a otro ex tuzo Nicolás Ibáñez que encaminó el triunfo auriazul con su gol al 76′. Parecía que el duelo estaba sentenciado, pero los pachuqueños no cedieron tan fácil y su reacción fue instantánea con el descuento al resultado, vía Israel Luna que de cabeza puso drama al asunto en el último lapso.

Con todo y las emociones a flor de piel en el equipo de Almada, estos no pudieron hacer más daño y los de la Sultana del Norte alzaron su cuarto trofeo de está índole, la última vez fue en el 2018 (ante Chivas) y así dan por iniciado el camino de cara al torneo de liga que arranca para ellos el próximo fin de semana recibiendo al Puebla. Tigres derrotó 1-2 al Pachuca en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles para proclamarse Campeón de Campeones de la Liga MX con goles de Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez.

Los Tuzos de Guillermo Almada llegaron mermados al partido por las bajas de Luis Chávez y Erick Sánchez, quienes están concentrados con la Selección Mexicana en la Copa Oro, además de varias salidas de jugadores como Kevin Álvarez, Mauricios Isaís, Avilés Hurtado y Romario Ibarra. Por su parte, los felinos de Robert Dante Siboldi no contaron con el lesionado Sebastián Córdova y con Diego Lainez, quien ocupó su baja en el Tri en la Copa Oro, pero el plantel regio demostró su poderío al contar con varias alternativas para suplirlos, además de la incorporación de Eugenio Pizzuto, canterano del Pachuca que debutó con Tigres. El cuadro felino abrió el marcador al minuto 33 gracias a un jugadón colectivo que inicio Gorriarán para que el balón pasara de banda a banda con Gignac y Luis Quiñones, quien asistió dentro del área a Juan Pablo Vigón que profundizó y metió una diagonal atrasada que prendió Gorriarán para el 0-1.

Tigres aumentó su ventaja hasta el segundo tiempo y Nico Ibáñez aplicó la famosa ‘ley del ex’ tras conectar de cabeza un centro de Quiñones que la zaga hidalguense no cortó para que el argentino le anotara a su exequipo al 76’. El delantero pidió disculpas a la afición de los Tuzos llevando las manos al cielo. Pachuca acordó distancias al minuto 79 con un extraordinario cabezazo de Israel Luna que se metió entre los defensores felinos tras un centro de Francisco Figueroa, pero no le alcanzó a los Tuzos.

Tigres levantó su cuarto Campeón de Campeones tras coronarse en 2016, 2017 y 2018. Mientras que Pachuca se volvió a quedar en la orilla tras perder su cuarta Final, 2004, 2006 y 2016 fueron las anteriores