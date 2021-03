Tigres decepciona en El Volcán y cae ante Toluca

Cristante dio cátedra en el “Volcán”. Si le criticaban a Ferretti el ser defensivo, los Diablos ofrecieron una clase particular en el estadio Universitario. En su único tiro a puerta, y tras un saque de banda, Pedro Alexis Canelo se puso líder de goleo en solitario, gracias a que venció a Nahuel Guzmán con un cabezazo. Ferretti no movió sus piezas por más que se diluyeron las opciones de gol, 0-1 final. En la banca y con evidente frustración se quedó Leo Suárez, elemento que pudo darle claridad al equipo, pero que no tiene la confianza de su estratega. Los Diablos volvieron a apretar la parte alta, mientras que los Tigres no consiguen la regularidad esperada.

Tigres intentó plasmar su juego ofensivo, pero se topó con unos Diablos a los que no les dio temor ni pena jugar retrasado. Hubo momentos en los que no lograron cruzar el medio campo con balón controlado. La posesión fue total de los felinos, aunque sin opciones claras de peligro. La única forma en la que se acercaron al área de Alfredo Saldívar fue con balón parado. Primero, Gignac intentó con un tiro libre sorprender al ex portero de Pumas, pero el “Pollo” recostó bien y le negó la felicidad. Después, fueron muchos intentos por aire para buscar al mismo francés y a Carlos González, aunque dio la impresión siempre de que, dentro del área, aún no logran acoplarse. Instantes antes del silbatazo de medio tiempo, Gignac y Quiñones se encontraron las jugadas más claras. Primero fue el francés, quien controló el balón dentro del área, probó a puerta con disparo de calidad, pero voló su remate. Luego, Luis recibió dentro del área, probó la zona baja de Alfredo Saldívar y, aunque casi se le va entre las manos, el arquero logró componer y les dijo que no otra vez. Ya en la parte complementaria, el guion no cambió, sólo que esta vez Toluca lo aprovechó de mejor forma. Tras un saque de banda en la zona del área de los locales, apareció la viveza de Canelo, quien remató dentro del área de cabeza y venció a Nahuel Guzmán. Sin merecerlo, ya estaban por delante en casa del segundo lugar del mundo. Con todo y muletas, Ferretti salió de su área a regañar a su defensa. Pese a que el rival se echó aún más para atrás, Ferretti no movió sus piezas y mantuvo la firmeza en su once inicial. El que sí movió sus piezas fue Cristante, quien metió más defensas para aguantar el marcador. Sin embargo, Tigres no pudo. Se le nublaron las ideas en la última zona del campo y no consiguió la claridad necesaria entre sus delanteros.

Sonó el silbatazo final y la visita lo festejó como la Copa del Mundo. Su partido perfecto en defensa les otorgó tres puntos en una de las canchas más pesadas y complicadas del futbol mexicano. Los regios dejaron ir la oportunidad de escalar posiciones, mientras que los Diablos apretaron la parte alta de la tabla.