TIEMPO LIBRE

El piloto del avión ha sufrido un infarto y está a punto de estrellarse si alguien no se arma de valor y toma los controles… por fin una persona se anima y toma el lugar del piloto.

Un operador desde la torre de control trata de dar las instrucciones.

-¿Puede ver a que altitud está el avión?

-Veo muchos números nada más-

-Hay un cuadrito en donde se marca a que altura está el avión-

-Veo el de la gasolina nada más-

-Necesito saber a qué altura está volando el avión

-Hay una palanca color negra a mi mano derecha…creo que es el freno o el acelerador… por cierto, no veo el espejo retrovisor-

-Ponga atención a lo que le voy a indicar-

-Necesito saber a qué altura está volando el avión-

-Oiga, ¿cree que pueda hacer que aterrice el avión?

-Señor… hay un cuadrito enfrente de usted con varias barritas que indican a que altura está volando-

-No veo barritas… veo muchos números, pero no veo barritas. Por favor dígame que es lo que debo de hacer-

-Creo que si hay algo que puede hacer… junte sus manitas, incline su cabeza y repita conmigo… “Padre nuestro, que estás en los cielos…”

¿Porque ellas si y nosotros no? no se vale.

¿En dónde está esa igualdad que tanto pregonan?

Ahora resulta que el té de manzanilla hace su trabajo especial solo con las mujeres. No puede ser.

Según un estudio… el té de manzanilla hace que las mujeres vivan más años. Y a nosotros los hombres que nos coman las hormigas ¿no? Recuerdo que alguien dijo que la manzanilla no servía para nada… pero que siempre caía muy bien.

Es más… supe de una persona que le decían la manzanilla… un poco torpe, no sabía hacer nada, pero tenía buen carácter… caía bien, en otras palabras.

Según el estudio… solo un 29% de las personas que formaron parte del estudio vivieron más años. Y ya por esto se le adjudica que prolonga la vida.

Lo que se me hace raro de este estudio… es que se hizo con personas mayores de 65 años de edad. Bueno, creo entender esto… porque las personas más jóvenes no suelen tomar té de manzanilla… ¿Será por eso? Ellos solo piensan en las bebidas energéticas… la manzanilla es para viejos.

————————————————————————————————-

Los compadres en la de maternidad…

-¿Ya viste compadre? Que preciosa carita-

-Si compadre-

-Y esos ojos tan hermosos compadre…-

-Si compadre…-

-Y esas piernas compadre… que preciosas ¿no?

-Y ese cabello compadre…-

-Si compadre…-

-Esas pompis compadres… guao-

-Compadre… deja de mirar a la enfermera y dile que acerque se más para poder ver mejor a tu bebé-

Cierto o mentira… ¿cuántas veces checa su célular al día?

La cantidad será de acuerdo a las aplicaciones que usted tenga en su teléfono.

Si no tiene por ejemplo Facebook… pues le podemos hacer una buena rebaja. Si no tiene el “pajarito”… otra rebaja. Si no tiene Instragram… otra rebajita.

Si usted es como yo que nada más lo uso para las llamadas fotos y mensajes de texto… pues entonces nos quedaremos en unas 30 veces por día. ¿Está bien el cálculo?

Normalmente la gente que sabe darle el uso a su teléfono con las aplicaciones habidas y por haber… normalmente ven su teléfono no menos de 150 veces por día. Si esas veces que se “checa” el teléfono se le pone minutos… ¿se imagina la cantidad de minutos que tomamos o que mejor dicho perdemos en eso?

Digo que perdemos, porque la mayoría de las veces eso es lo que es. Y luego andamos diciendo que no tenemos tiempo para nada. Las 150 veces es solo checar… no estamos hablando de contestar correo, facebook… ni nada de nada.

¿No le gustaría estar un día sin su celular? Una de dos… sería muy feliz sin ese aparato o se la pasaría preocupado por estar desconectado del mundo.

