‘The Hunger Games…’ acapara cines en su estreno

“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” encabezó los cines en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de estreno con 44 millones de dólares en ventas de taquilla, según estimaciones de los estudios del domingo.

Fue un fin de semana ajetreado en los cines previo al Día de Acción de Gracias y había mucho para elegir. El público tuvo “The Marvels”, que cayó en picado en su segundo fin de semana, así como los debuts a nivel nacional del programa familiar “Trolls World Tour”, la comedia de fútbol de Taika Waititi “Next Goal Wins” y la de temporada “Thanksgiving”.

“The Ballad of Songbirds & Snakes” es un interesante caso de estudio para una franquicia que estuvo inactiva ocho años. Sus 44 millones de dólares en 3.776 salas, marcan un mínimo para la serie de “Los juegos del hambre”. Las cuatro películas de Jennifer Lawrence superaron los 100 millones de dólares en sus primeros fines de semana, el punto más alto fue la primera con 158 millones en 2013, el punto más bajo fue el último con 102,7 millones en 2015. A diferencia de muchos de sus pares de gran presupuesto, la precuela de “Los juegos del hambre” también tuvo la ventaja de contar con sus estrellas para promocionar la película en su período previo, habiendo conseguido un acuerdo provisional antes de que terminara la huelga SAG-AFTRA. A raíz de la huelga, otros estudios tuvieron que luchar para conseguir sus nuevas estrellas disponibles para promocionar sus películas antes de este fin de semana. Dos horas y 37 minutos es bastante tiempo para una “balada”, pero esa es la duración de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” (“Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”). La concisión nunca estuvo muy a favor en las cuatro películas de “The Hunger Games” (“Los juegos del hambre”), que alcanzaron un aparente final con “Mockingjay — Part 2” (“Sinsajo – Parte 2”) de 2015. Los años que pasaron desde entonces no han hecho nada para reducir las ambiciones de esta serie distópica y atractiva, donde las muertes brutales de jóvenes son vistas como un espectáculo por los habitantes del Capitolio vestidos estrafalariamente como Effie Trinket. Ese choque entre una alegoría juvenil y una paleta de colores vistosa es igual de pronunciado, si no más, en “The Ballad of Songbirds & Snakes”, una precuela ambientada 64 años antes de los libros originales, adaptada de la novela homónima de Suzanne Collins de 2020. El filme, que se estrena a nivel internacional este fin de semana, es una historia sobre el origen de los Juegos del Hambre, así como de numerosos personajes, principalmente el cruel presidente Coriolanus Snow, interpretado por Donald Sutherland en las primeras cuatro películas. Aquí, Snow es un estudiante pobre y ambicioso de 18 años interpretado por Tom Blyth. La precuela dirigida por Francis Lawrence a menudo se tambalea, especialmente al principio. Y, sin embargo, al final, “The Ballad of Songbirds and Snakes”, impulsada por la actuación de Blyth, logra ser la expresión más profunda hasta el momento del melodrama de la adolescencia de la serie. En Panem, lo único más trágico que el sufrimiento infligido por los adultos a los jóvenes puede ser que un chico brillante se transforme perversamente en uno de esos mayores. En “The Ballad of Songbirds and Snakes” vemos cómo se dieron las cosas para que fuera así. La 10ª edición anual de los Juegos del Hambre se aproxima, pero se parecen más a los tiempos previos al Super Bowl, cuando la NFL y la AFL jugaban en ligas separadas. La transmisión es de bajo costo, los índices de audiencia son bajos y los juegos se llevan a cabo en un estadio en ruinas.

“The Ballad of Songbirds and Snakes” extiende la saga por un tercer acto que se desarrolla en el Distrito 12, un añadido que otra franquicia podría haber guardado para la próxima entrega. Pero también es donde la tragedia de “The Hunger Games” y el destino de Coriolanus obtienen algunos de los toques shakesperianos. “Coriolano” (“Coriolanus” en inglés) de Shakespeare trata también sobre un guerrero ambiguo ambientado en tiempos de hambruna y lucha de clases. “The Hunger Games” inició una moda cinematográfica centrada en los jóvenes que tuvo sus altibajos, pero que se extinguió hace varios años. Queda por ver si “The Ballad of Songbirds and Snakes” será suficiente para reavivar esas brasas. Por lo menos es un recordatorio de cuán buena plataforma ofrecieron a los actores jóvenes. Es un ritual al que vale la pena regresar. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, un estreno de Lionsgate, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por su fuerte contenido violento y material perturbador. Duración: 157 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.