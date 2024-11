Thalía anuncia el lanzamiento de su primer álbum de Navidad”

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella, las canciones y villancicos empieza a brotar y a sentirse para envolvernos con la magia y con la paz que se sienten en esos días. Por eso, una de las artistas más importantes en América Latina, Thalía, ha anunciado que lanzará su primer álbum completo de Navidad.

Así es, la mexicana ha regresado a la música y luego de que hace un tiempo mencionara que se acercaban algunas sorpresas, fue este 9 de octubre cuando la cantante y actriz reveló toda la información este este lanzamiento. Aquí te vamos a contar todos los detalles para que estas fiestas las pases muy a la mexicana. Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante compartió la gran noticia de este álbum decembrino que llevará por nombre Navidad Melancólica, mismo que será el primero de este tipo para Thalía en toda su amplia carrera.

El álbum estará disponible en las diferentes plataformas digitales el próximo primero de noviembre, así lo anunció la artista.

«Bellezas mías! Les dije que venía con sorpresas… Estoy emocionadísima de anunciar el lanzamiento de mi primer álbum completo de Navidad! Navidad Melancólica. Disponible el 1ro de noviembre», escribió en la publicación que mostraba la portada del disco con Thalía sentada en unas escaleras muy navideñas. Asimismo, Thalía recalcó que este trabajo nació de aquellos recuerdos de su infancia y la misión de preservarlos, pero ahora en mensajes de amor y esperanza.

«Este álbum nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales», finalizó. Fue en cuestión de minutos que los seguidores de Thalía lograron agotar las 100 unidades de este nuevo álbum que venían autografiadas por ella. Es por ello que Thalía compartió un mensaje en donde agradeció todo el apoyo de sus fans.

«Quiero agradecer a todos mis fans que coleccionan mi música. Los amo de verdad. Fíjense que hay una edición súper limitada en mi página de internet en su versión vinilo; está hecho con todo el amor y el cariño para ustedes. Sobre todo en estas fechas de navidad que se vienen para que de alguna forma se sienta esa unión familiar», finalizó.

Las razones detrás del álbum navideño de Thalía

Thalía reveló que este álbum está inspirado en los recuerdos de su infancia, los cuales ha transformado en mensajes de amor y esperanza para celebrar una de las épocas más especiales del año. “Este proyecto surge de la necesidad de preservar mis memorias de niñez y convertirlas en momentos llenos de alegría, esperanza y fortaleza, para vivir estas fechas con fe”, explicó la cantante.

En cuestión de minutos, los seguidores de la intérprete de “Amor a la mexicana” agotaron las 100 copias autografiadas del álbum. Thalía expresó su gratitud hacia los fans que siempre han apoyado su música: “Los amo de verdad”.

La artista también destacó que está disponible una edición limitada en formato vinilo a través de su página web. “Esta versión especial fue creada con todo mi cariño para ustedes, para que en esta Navidad sientan esa unión familiar tan importante”, señaló. Allí también se puede escuchar un adelanto exclusivo.

Thalía, una verdadera influencer

Thalía tiene 53 años y en la actualidad, además de seguir desplegando su talento por los escenarios, es toda una influencer en la plataforma de Instagram en donde ya tiene más de 21 millones de seguidores. Allí es donde comparte fotos y videos de sus viajes, sus shows y sus momentos en familia y con amigos. Entre el contenido que Thalía publica en sus redes sociales, no faltan los contactos estrechos que mantiene con sus fanáticos. Resulta muy común hallar videos en los que la artista responde preguntas y comparte situaciones de su vida privada con quienes integran su incondicional fandom. En este marco, sorprendió a sus seguidores al dar detalles de los “tesoros” que le gusta coleccionar. Fue a través de una de sus historias donde la intérprete de “Equivocada” explicó y mostró lo que colecciona y el especial significado que tiene para ella.

“Fuera de broma me encanta hacer colecciones. Siempre hago colecciones de cositas. Tengo colecciones de aretes. Siempre me han gustado los dijes y poseo unos cuantos recuerdos de cada uno. Me encantan”, contó en alguna oportunidad acerca de sus actividades favoritas. Así, dejó en evidencia el valor que le otorga a las pequeñas cosas y cómo los valora.

Adiós, Mariah Carey: Thalía busca ser la nueva reina de la Navidad;

anuncia nuevo disco. Después de haber pasado años de intermitencia en el mundo de la música, Thalía regresa por todo lo alto con este álbum musical Si bien, Thalía es una de las artistas más completas que México ha lanzado al grado en el que ha brillado en gran cantidad de telenovelas, pese a ello, el fuerte de esta estrella se encuentra en la música, no por nada, cuando era joven se convirtió en una de las cantantes que más destacó de la banda Timbiriche; sin embargo, la famosa dejó de ser constante luego de que se casó con el magnate Tommy Mottola. Y es que, aunque la celebridad continuó lanzando algunos discos y canciones de vez en cuando, lo cierto es que nada volvió a ser lo mismo como a comienzos de los años de 2000, momento en el que estrenó grandes éxitos como Arrasando o Amor a la mexicana. En tiempos recientes, la artista ha dado muestras de querer regresar al mundo de la música y se le ha visto lanzar algunas canciones que, también se han vuelto éxito entre la gente, demostrando así que su talento continúa vigente. Algunas de las canciones que ha lanzado son No me acuerdo, con ritmos de hip-hop y género urbano; así como también estrenó Bebé, perdón, de los corridos tumbados y finalmente tuvo una colaboración con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, con quien lanzó Troca, canción que causó la molestia entre el público, esencialmente por el video musical en el que ambas intérpretes optaron por una animación en CGI, en lugar de aparecer ellas mismas. Ahora, Thalía está lista para retomar su carrera musical, lanzando un disco completo por primera vez en varios años, esta vez se trata de una producción enfocada en las fiestas decembrinas, aunque el material será estrenado en todas las plataformas digitales para el 1 de noviembre, es decir más de un mes antes de que comiencen las celebraciones navideñas. La producción será conocida como Navidad Melancólica.