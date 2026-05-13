Texas demanda a Netflix y acusa a la plataforma de espiar a menores y generar adicción

Austin (EE.UU.), 11 may (EFE).- Texas presentó este lunes una demanda contra la plataforma Netflix, a la que acusa de estar espiando a sus usuarios, incluyendo a menores de edad, y de diseñar un servicio adictivo.

La demanda, presentada en el condado de Collin, acusa a la empresa californiana de haber engañado a los clientes al presentarse como una plataforma que protege la privacidad de los usuarios, cuando en realidad habría estado recopilando su información y vendiéndola a empresas de publicidad y corredores de datos por «miles de millones de dólares» anuales.

«Netflix emplea un diseño técnico deliberado para rastrear y registrar los hábitos de visualización de los usuarios, sus preferencias, los dispositivos que utilizan, sus redes domésticas, el uso de la aplicación y otros datos sensibles sobre su comportamiento», señaló el documento judicial.

La demanda acusa a su vez a Netflix de haber diseñado su plataforma para que sea adictiva y pone como ejemplo la función de ‘autoplay’, que reproduce automáticamente un vídeo cuando otro se termina.

Esta función, destacó el escrito «crea un flujo continuo de contenido diseñado para mantener a los usuarios, incluidos los niños, viendo (contenido) durante períodos prolongados de tiempo».

«El objetivo final de Netflix es simple y lucrativo: conseguir que niños y familias se queden pegados a la pantalla, recopilar sus datos mientras permanecen allí y luego monetizarlos para obtener grandes beneficios», detalla la demanda.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien presentó la demanda, acusa a Neflix de violar la ley de prácticas comerciales engañosas del estado y le solicita a la corte que inste a la empresa a eliminar los datos que recopiló de forma «ilegal» y pague una multa de hasta 10.000 dólares por cada infracción. EFE

La demanda presentada por el estado de Texas contra Netflix

representa uno de los señalamientos más fuertes realizados recientemente contra una plataforma de entretenimiento digital en Estados Unidos. El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la forma en que las grandes compañías tecnológicas recopilan, almacenan y utilizan la información personal de millones de usuarios alrededor del mundo.

El gobierno texano sostiene que la plataforma habría construido un sistema diseñado no solamente para mantener cautiva a la audiencia, sino también para convertir cada interacción del usuario en una fuente de ingresos mediante la recopilación masiva de datos. La acusación toca un tema cada vez más sensible para las familias: la privacidad digital de los menores de edad.

Uno de los puntos más delicados del caso es el señalamiento sobre la supuesta vigilancia constante de hábitos de consumo. La demanda asegura que Netflix tendría capacidad para rastrear preferencias, horarios de visualización, dispositivos utilizados e incluso patrones de comportamiento dentro del hogar, información que posteriormente sería utilizada con fines comerciales.

La función de reproducción automática, conocida como ‘autoplay’, también se convirtió en uno de los ejes principales de la acusación. Aunque para muchos usuarios se trata de una herramienta práctica, Texas argumenta que su diseño busca prolongar deliberadamente el tiempo frente a la pantalla, especialmente entre niños y adolescentes.

El caso podría abrir una discusión mucho más amplia sobre los límites éticos de las plataformas de streaming y redes sociales. En los últimos años, distintas compañías tecnológicas han enfrentado cuestionamientos por desarrollar mecanismos orientados a generar dependencia digital mediante algoritmos, recomendaciones automáticas y reproducción continua de contenido. La demanda también refleja la creciente presión política y social sobre las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Diversos estados han comenzado a endurecer sus posturas frente al manejo de datos personales y al impacto que ciertas aplicaciones tienen sobre la salud mental y los hábitos de consumo de menores. Más allá del resultado judicial, la demanda refleja un cambio importante en la conversación pública sobre tecnología y entretenimiento. Lo que antes era visto únicamente como innovación digital, hoy comienza a ser cuestionado desde perspectivas relacionadas con privacidad, manipulación algorítmica y salud digital.