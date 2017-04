Termina el ayuno de Santos

Santos Laguna derrota a Querétaro, termina con una racha de 6 partidos sin ganar y regresa a puestos de Liguilla. México.- Con una doble presión sobre sus hombros, la de su afición de no haberlos visto ganar desde la jornada 4 y la de estar, al arranque del partido fuera de puestos de Liguilla, Santos saltó a la cancha con un deseo ferviente de derrotar a Querétaro y quitarse esa carga. Quitársela no fue tarea sencilla para estos Guerreros, el peso defensivo generado por los Gallos Blancos fue muy difícil de vencer, pues aunque se les veía pocas ideas para atacar, la zaga de Gallo lucía impenetrable, por lo que el 1-0 para los de casa fue más que tres puntos. Santos dominó la mayor parte del encuentro y estuvo en territorio enemigo de forma constante, aunque las oportunidades no llegaron tanto como sus delanteros lo hubieran deseado y cuando éstas se tejían de manera adecuada, aparecía la figura de Tiago Volpi para borrarla. Sólo una jugada sorpresiva pudo romper con el ayuno de los laguneros, al minuto 60, en un despeje rápido de Jonathan Orozco a Osvaldo Martínez, éste puso el trazo largo a Djaniny Tavares quien entró a velocidad al área ante la salida de Volpi, se lo quitó con un recorte y envió el esférico a la red. Gol que no solamente hizo estallar las gargantas del Estadio Corona, sino que también acabó con la sequía de triunfos que pesaba sobre Santos y los regresó a puestos de Liguilla. Con este marcador Santos se colocó en el lugar 8 de la tabla gracias a sus 16 puntos, mientras que Querétaro se quedó con 15 unidades y cayó a la posición 10.