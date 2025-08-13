breaking news New

Termina 'And Just Like That' tras tercera temporada con final doble

Y así, un universo de diversión, amistad y moda está llegando a su fin.

Michael Patrick King, productor ejecutivo de la secuela de “Sex and the City”, “And Just Like That…”, anunció en Instagram que la serie terminará después de concluir la tercera temporada. Los fans tendrán un final de dos partes para disfrutar más adelante este mes.

Escribió: “Agradecemos con mucha gratitud a todos los espectadores que han dejado que estos personajes entren en sus hogares y en sus corazones durante todos estos años”. King dijo que decidió concluir la serie mientras escribía el episodio final de la temporada. Luego dividió el final en dos episodios. El último episodio se estrenará el 14 de agosto.

En una larga y sentida publicación en Instagram, Sarah Jessica Parker, quien interpretó al icónico personaje de Carrie Bradshaw en ambas series, calificó la secuela como “toda alegría, aventura, el mejor tipo de trabajo arduo junto al talento más extraordinario”. Incluyó un montaje de la moda y momentos de Carrie.

Parker añadió: “Soy mejor por cada día que pasé con ustedes. Pasará mucho tiempo antes de que lo olvide. Todo. Gracias a todos. Los quiero mucho”.

Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon regresaron para la secuela. En gran medida ausente estuvo Kim Cattrall y su Samantha Jones, aunque Cattrall hizo un breve cameo no acreditado en el final de la segunda temporada. La ausencia de Samantha se explicó como que se había mudado a Londres. Detrás de escena surgieron reportes de disputas salariales y personales.

La serie original se emitió de 1998 a 2004, tomando por asalto la cultura pop con el estilo y el drama de amigas treintañeras en la ciudad de Nueva York. Iban de compras. Almorzaban. Salían, apoyándose mutuamente mientras Carrie, interpretada por Parker, una escritora, lo documentaba todo.

La secuela retoma sus vidas cuando ya han cumplido 50, recibió críticas mixtas. Carrie se convirtió en viuda. Miranda Hobbes, interpretada por Nixon, se declaró queer. Charlotte York Goldenblatt, interpretada por Davis, lidia con el diagnóstico de cáncer de próstata de su esposo Harry. La moda sigue siendo omnipresente, incluidos todos esos icónicos tacones que aún resuenan por las calles bordeadas de casas de piedra marrón de Nueva York.

En su publicación de despedida, Parker escribió sobre su estilosa Carrie que ella, “Cambió de hogar, de zona horaria, de novios, de opinión, de zapatos, de peinado, pero nunca su amor y devoción por la ciudad de Nueva York”. Llamó a Carrie “mi latido profesional durante 27 años”.

