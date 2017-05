Tercer premio Emmy para el programa “Un nuevo día”

Miami.- El programa matutino de televisión Un Nuevo Día (Telemundo) está de enhorabuena. El equipo recibió su tercer Emmy en cuatro años durante la 44ª gala anual Daytime Emmy Awards de la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS). El show, con Rashel Díaz, Adamari López, Ana María Canseco, Daniel Sarcos y Diego Schoening a la cabeza, regala a su audiencia cada mañana una fusión perfecta de información, entretenimiento y comedia, sin faltar tips de moda, belleza, cocina y salud tan importantes para su público. El famoso programa de la mañana ha recibido el premio de Outstanding Morning Program en español, un galardón que reconoce sus contenidos matutinos y su manera de llegar a millones de espectadores durante 2016. El equipo ha celebrado este reconocimiento por todo lo alto y ha publicado varias fotos en sus diferentes perfiles de las redes sociales donde celebran y agradecen por el trabajo reconocido. Además de las caras famosas delante de las cámaras, este premio también destaca el trabajo de todo un equipo de producción detrás de ellas, capitaneado por la productora ejecutiva María García Márquez y Richard Borjas, Vicepresidente de Producción de la cadena. El programa Un Nuevo Día arrancó en 2008 desde Puerto Rico bajo el nombre de ¡Levántate! Fue en 2011 cuando trasladó sus estudios a Miami para retransmitirse en HD con un éxito rotundo. Este espacio televisivo se puede ver de lunes a viernes por esta cadena y sus diferentes frecuencias de 7:00 am a 10:00 am.