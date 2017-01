TENSIÓN EN EL PAÍS

Por: Jessica Woolrich

Para el gobierno de México, así como para el país en general, este parece ser el inicio de año más complicado de los últimos tiempos, y es que mientras el Presidente de México estaba de vacaciones, el país estaba sumido en una ola de protestas y enojos en contra del aumento al precio de la gasolina, ya que desde que se dio a conocer el incremento, la molestia ante esta medida se convirtió en una voz generalizada que le pedía al gobierno detenerlo, puesto que esto podría significar un gravísimo golpe a la economía de las familias mexicanas, debido a que la subida en el precio de los combustibles significaba que algunos de los productos de la canasta básica igualmente subieran sus precios al elevarse sus costos de producción, por lo que la preocupación e indignación de todo el país generó tal nivel de molestia, que las protestas y los bloqueos carreteros no se hicieron esperar, sin embargo lo más grave se dio cuando algunas personas, aprovechando el ambiente de nerviosismo, frustración y desasosiego, saquearon diversos comercios a lo largo y el ancho del país, por lo que la tensión y la preocupación en varias ciudades alcanzó niveles nunca vistos, sobre todo porque la gran mayoría de los mexicanos, estaban desconcertados por el panorama tan desolador que tenían frente a sí, porque por un lado estaba el precio de la gasolina, y por el otro la violencia de estos delincuentes, quienes perjudicaban la voz pacífica de quienes pedían a través del diálogo que el gobierno recapacitara en el tema del “Gasolinazo”. A raíz de todo esto muchas teorías comenzaron a fluir, y lo mismo información equivocada y acertada, se entremezclaban entre sí, ocasionando mayor confusión en el país, sin embargo aun cuando la tensión sigue, al parecer la violencia se ha calmado un poco, no así la preocupación por el tema económico del país, ya que hasta este momento no hay explicación que pueda lograr que la gente entienda y acepte el incremento a los precios del combustible, por lo que se espera que las protestas continúen, mientras que la respuesta es generalizada a la pregunta formulada por el presidente Enrique Peña Nieto, sobre qué es lo que hubiera hecho la gente en su lugar, y es que la población en general considera que el gobierno debería de reducir o incluso retirar el apoyo monetario a los partidos políticos, así como combatir de manera eficaz a la corrupción, sobre todo porque si se toma en cuenta de que después del caso de los ex gobernadores implicados en casos de corrupción, en donde se ha visto que los bolsillos de estos se han llenado a costa del propio pueblo, es entendible por qué hoy la gente considere que la economía del país estaría mucho mejor de no existir corrupción, y consideren que antes de haber aumentado el precio de la gasolina, se podrían haber tomado otras medidas que no golpearan el bolsillo de las familias mexicanas, sino las arcas de quienes roban a diestra y siniestra amparados por la impunidad.