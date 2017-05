Tener el ‘corazón roto’ ocasionaría la muerte

La ciencia confirma los peligros de las decepciones amorosas. De acuerdo a una investigación de la Universidad de Utrecht, en Holanda, el dolor psicológico causado por una muerte cercana o la pérdida de un gran amor, juega un papel muy importante en la salud de quien perdió a su querido. Los investigadores aseguran que la gente que pierde a su pareja, por ejemplo, adopta hábitos poco saludables como dormir poco, no alimentarse bien, fumar o beber alcohol. El estudio, publicado en la revista médica The Lancet, afirma que para los viudos (hombres) el mayor riesgo de muerte está relacionado con el consumo de alcohol y la falta de cuidado personal. Esto se debe a que es a menudo la esposa quien lleva el control del régimen alimentario y de salud de la familia. En cuanto a las viudas, los científicos creen que la soledad y el dolor psicológico causado por la pérdida puede ser lo que provoque la muerte. Estudios previos han demostrado que el dolor psicológico puede provocar cambios físicos en el cuerpo, esto debido a que las hormonas del estrés pueden modificar los procesos del organismo. “Con una persona que ha convivido durante 40 años o más con otra persona, es muy común que al poco tiempo de la pérdida aparezca una enfermedad o alguna muerte súbita”, explica Diana Liberman, fundadora del Centro de Recuperación Emocional de la Pérdida y autora del libro “Es hora de hablar del duelo”. El síndrome del corazón roto Luego de varios estudios científicos se ha concluido la existencia del “síndrome del corazón roto” o cardiomiopatía de Takotsubo. En él se presentan síntomas similares a los de un ataque cardiaco, como dolor de pecho y dificultad para respirar. Este síndrome, no deja secuelas y no afecta las arterias coronarias, sino al músculo cardiaco. De acuerdo a un estudio publicado en 2009 en la revista American Journal of Cardiology, el trastorno parece deberse a un nivel muy alto de estrés, lo que debilita el músculo cardiaco.