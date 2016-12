Techos modernos de policarbonato

Después de ver fotos de techos de policarbonato y la gran cantidad de obras arquitectónicas que se pueden realizar, seguramente a ti también te habrán dado ganas de colocar un techo acristalizado en alguna sección de tu hogar. En un principio este tipo de techos ser realizaba con placas de cristal, pero estos vidrios eran demasiado frágiles por lo que ante tormentas o golpes sufrían daños muy severos. Además, estos no eran para nada seguro para quien se encontraba en ese momento en el interior, ya que al quebrarse desprendía piezas con filos que podrían causar graves lastimaduras. Los techos de policarbonatos llegaron al mercado como una solución totalmente práctica e innovadora, ahora si se puede tener techos acristalados totalmente seguros y duraderos. Un techo de policarbonato con un diseño un tanto peculiar. El policarbonato es un material que se puede manejar con mucha facilidad. Se trata de planchas ligeras y muy flexibles, por lo que si buscamos fotos de techos de policarbonatos encontraremos que pueden ser utilizados en varios diseños diferentes. Según las diversas formas de las casas, se puede ir adaptando estas planchas de policarbonatos hasta cubrirlas por completo. Piensa en las múltiples opciones que tienes para colocar estas cubiertas translucidas. Podrás ver en las fotos de techos de policarbonato que no son tan solo colocados en jardines interiores, sino que también sirven para dar un aspecto diferente a una sala, para un altillo, para una pérgola del jardín exterior o para el alero de una puerta de frente, entre muchos otros. Al tratarse de una cubierta segura, y hasta muchas empresas aseguran que es irrompible, no tienes nada que temer por tu familia. Solo debes asegurarte de que las placas estén bien sujetas para que el viento no las vuele, recordemos que es un material de bajo peso, después de eso no hay ningún problema con las tormentas