Te lo llevas o te lo mando…

Por: Gamaliel Espinoza

Inocencio regresó a casa despues de un viaje de dos años. Gran fue su sorpresa que se llevó al ver a un bebé de un mes de nacido en su casa. No dijo nada pero, la duda lo estaba consumiendo. – Cómo es que nació el bebé hace un mes si yo tengo dos años fuera de la casa?- Le peguntó a su esposa – Ay inocencio. Quedé embarazada con esas cartas tan ardientes que me enviabas- – Puede ser, puede ser- decía Inocencio- Así se la pasó diciendo por muchos días. Despues de mucho pensarlo le pregunta a su esposa… – Pero, ¿porqué el bebé es negro? – Ay Inocencio. Por el dolor de no tenerte no le pude dar pecho a nuestro hijo y una negrita se ofreció a darle de su leche y pues haz de creer que nuestro bebé que nació blanco, con la leche de la negrita se volvió negro. – Puede ser, puede ser- dijo Inocencio. Inocencio, miraba y miraba al negrito y algo le decía a su corazón que no estaba bien. Fue a visitar a su mamá y le dice… – Como ve mamá, estoy ausente de mi casa por dos años y cuando regreso mi esposa tiene un bebé de un mes de nacido. Pero lo que si es mas sorprendente es que el bebé es negro y ella me dijo que se volvió de ese color porque lo amamantó una negrita, ¿tú crees que eso es posible? La madre se le queda viendo a Inocencio y le dice. – Pos yo creo que si es posible hijo- – ¿Uste cree ‘ama? – Claro que si mi’jo. Mira, cuando naciste te di leche de vaca y hasta la fecha no se te ha quitado lo… toro- No se si era lo que queria, pero creo que le salió bien la jugada a Juana Casiano Guerrero de 54 años de edad, de Ecatepec, estado de Mexico. Se le ocurrió hacerle una broma a su esposo Juan Manuel Morales de 60 años. Solo queria hacerle una broma… y lo logró. Es mas le salió perfecta la “tirada”. Se hizo unos “cortes” en sus muñecas con manchas de “sangre”. Se tendió en la cama… inerte. Cuando llega su esposo la ve… le dio un paro al corazón fulminante. Dios se lo quería llevar o se lo mandaron… es la pregunta que ahora se hace la policía. ———————————————– ———————————————– Benancio y Manolete estaban caminado por la calle cuando se encontraron una escalera recargada en la pared. – Oye, Venancio… como cuanto ha de medir esta escalera?- – Mira Manolete, así a ojo de pájaro creo que ha de medir unos 12 metros- – Mira que si has de estar mal de la cabeza Venancio, esta escalera ha de medir unos 14 metros si no es que más- – El que ha de estar mal de la cabeza eres tu Manolete, esa escalera no ha de medir mas de 12 metros- – Que si- – Que no- Así estaban discutiendo Benancio y Manolete cuando en eso pasa un mexicano y les pregunta el porqué de la discusión. Cuando le dicen el problema el mexicano les da la solución – Y porque no ponen la escalera en el piso y la miden? Así sabrán cuanto mide la escalera. – Pero si que has de estar mas tonto que nosotros… nosotros queremos saber cuando mide la escalera de alto, no de largo. ¿Quien tiene la culpa? La gente pobre que quiere gastar su dinero comprando cosas caras en lugares caros? O la gente que trabaja en esos lugares que venden bien caro? Salio un video que se ha hecho viral en donde personal de seguridad del Palacio de Hierro… (lugar de caché) invitó a salir a una señora con tres de sus crias. Salio un video que se ha hecho viral en donde personal de seguridad del Palacio de Hierro… (lugar de cache) invitó a salir a una señora con tres de sus crias. ¿La razón? Iban vestidos humildemente. Claro que cuando se dieron cuenta de que los estaban grabando cambió el asunto. Hay que saber ubicarse… por ejemplo: cuando mi esposa me manda a comprar frijoles, tortillas o chile… no voy a las tiendas de convenciencia que estan aqui a una milla. ¿Sabe a donde voy? A Gallerias. Y es que siento que ahí es mi lugar para hacer las compras que me encarga mi esposa. Hay que saber donde comprar las cosas… todas tienen su lugar. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10 @yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.