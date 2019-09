Taylor Swift alza la voz por la igualdad en MTV VMAs

Con You need to calm down, la cantante Taylor Swift se convirtió en la gran ganadora de los MTV Video Music Awards (VMAs), en una velada en la que pidió un mundo con equidad de oportunidades para todos.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, Swift se adjudicó los premios a Mejor Video del Año, por el tema en el que muestra su apoyo a la comunidad LGBTTTI. Al final del videoclip, la artista incluye un mensaje en el que invita a sus seguidores a apoyar una solicitud para que los senadores de Estados Unidos respalden la Ley de Igualdad con el objetivo de terminar con la discriminación con base en la orientación o la identidad sexual de un individuo. “Este es un premio entregado por los fans, así que primero quiero agradecerles a ustedes, porque en este video hablamos de temas importantes y ustedes quieren un mundo donde todos seamos iguales, independientemente del amor, con quien nos identifiquemos; este video es una petición de igualdad, de equidad, todos debemos ser iguales ante la ley”, indicó al recibir sus galardones. Rosalía y J Balvin triunfaron en la categoría a Mejor Video Latino por su colaboración en el tema Con altura; la cantante agradeció a sus seguidores, mientras que Balvin dijo que está muy orgulloso de ser parte de la “pandilla latina”: “es hermoso, porque es la primera vez que canto en español para ustedes”.