Taylor Swiff y SZA encabezan nominaciones a los Premios MTV

Políticos piden a Taylor Swift posponer conciertos en Los Angeles por huelgas en hoteles

La vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, y otros funcionarios electos instaron a Taylor Swift a posponer sus conciertos en Los Angeles como una forma de solidarizarse con trabajadores hoteleros en huelga.

Kounalakis y decenas de políticos estatales y locales firmaron una carta abierta publicada el martes en la que recordaron a Swift que su gira genera dinero para los hoteles de la región, que en algunos casos “duplican y triplican lo que cobran porque vienes”.

Mientras tanto, decía la carta, muchas amas de llaves y otros trabajadores hoteleros no pueden permitirse vivir cerca de sus trabajos y algunos duermen en sus autos y corren el riesgo de perder sus hogares.

“Los trabajadores de los hoteles están luchando por sus vidas. Luchan por un salario digno. Se han ido a huelga. Ahora, están pidiendo tu apoyo”, escribieron. “Apoya a los trabajadores hoteleros y pospón tus conciertos”.

Swift tiene programado realizar seis presentaciones con entradas agotadas en el SoFi Stadium cerca de Los Angeles. Sus fechas comienzan el jueves.

Representantes de la cantante pop no respondieron de momento a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la carta.

Unite Here Local 11, que representa a unos 30.000 trabajadores hoteleros, está negociando mejoras para salarios, beneficios de atención médica, contribuciones a la pensión y cargas de trabajo menos extenuantes. Los contratos de los trabajadores expiraron el mes pasado en más de 60 hoteles, incluidas propiedades de grandes cadenas como Marriott y Hilton.

Kounalakis, una demócrata que dijo que se postulará para gobernadora en 2026, es la principal funcionaria del estado en participar en la petición. Asistió a la gira Eras de Swift en Santa Clara, California, según Politico.

Otros que firmaron la carta incluyen a los alcaldes de varias ciudades, el líder de la mayoría de la Asamblea, Issac Bryan, y los senadores estatales Dave Min y Maria Elena Durazo.

Nada como un poco de romance adolescente para pasar las tardes veraniegas con este éxito de Prime Video que bien podría ser la ‘Dawson crece’ de una nueva generación.

Los amores adolescentes son para el verano. Hay toda una tradición de la ficción romántica que relaciona la estación del calor y el tiempo en pausa con la atracción de los cuerpos y la eclosión de los afectos. Sobre todo si eres joven y tienes todas las vacaciones por delante. Así es exactamente el mood que transmite El verano en que me enamoré, la serie de Prime Video que lleva la primera en el top de lo más visto de la plataforma de Amazon desde el estreno de su segunda temporada.

Esta serie es la adaptación de una trilogía de novelas superventas de Jenny Han, anterior a la de su otro fenómeno literario: A todos los chicos, que ha sido adaptado por Netflix en tres películas de éxito que propiciaron que Amazon también quisiera una parte del pastel. Volviendo a El verano en que me enamoré, la propia Han es quien ha comandado la adaptación y ejerce de showrunner en una producción con nombres tan afines al género como la productora ejecutiva Karen Rosenfelt (Crepúsculo, Percy Jackson).

El verano en que me enamoré cuenta la historia de Belly, una chica 16 años interpretada por Lola Tung cuyos veranos en la casa de la playa de los padres de sus amigos los hermanos Fisher darán un vuelco considerable al adentrarse en el periodo de transformación de la pubertad. Su crush por Conrad (Christopher Briney), la atracción hacia Jeremiah (Gavin Casalegno) y otras permutaciones del corazón y las hormonas harán que sus relaciones cambien y adapten una inevitable forma triangular.

Las canciones de Taylor Swift en ‘El verano en que me enamoré’

Entre atardeceres playeros y luces suaves se desarrollan los conflictos amargos y los acercamientos tiernos de El verano en que me enamoré. Para terminar de redondear la propuesta, a esta colección de intensos desamores y flechazos solo le faltaba una banda sonora acorde y los artífices de la serie la encontraron en una alianza imbatible: Taylor Swift.

La música de la estadounidense juega un papel primordial en la serie desde su primera temporada, acompañando y matizando los vaivenes emocionales y afectivos de Belly, Conrad y Christopher como solo la autora de This Love, The Way I Loved You o Last Kiss sabe hacer. Todas ellas canciones de Taylor Swift que, por supuesto, han sonado en momentos importantes de la serie o incluso en sus tráilers apoyando la promoción.