TANTO?… Y PARA NADA

Por: Gamaliel Espinoza

El cuidador del zoológico al entrar a trabajar en la mañana se dio cuenta de que el cangurito andaba fuera de su corralito. Fue a dar la queja al director del zoológico. El director mandó ponerle medio metro mas de altura a la cerca del corral del cangurito. Al día siguiente al llegar una vez mas el cuidador del zoológico encontró una vez mas al canguro fuera de su corral y se lo informa al director. El director mandó construir medio metro mas a la malla del corral. Al día siguiente que llega el cuidador del zoológico encuentra una vez mas al cangurito fuera de su corral. Una vez mas el cuidador le informa al director del zoológico lo del cangurito. El director manda poner 3 metros de altura mas a la cerca del cangurito. Al día siguiente al llegar el cuidador del zoológico… encuentra una vez mas al cangurito fuera de su corral… lo agarra y lo mete a su lugar. La jirafa que habia visto todo desde el principio solo mueve la cabeza y le pregunta al cangurito… – Oye, cangurito, hasta cuando te vas a quedar en el corralito?- – Pues hasta que le pongan una puerta jirafita. Se me vino este chiste a la mente cuando leí lo que quiere hacer el gobierno de este país con relación a la frontera con México, un muro… un gasto de miles de millones de dolares. Se me esta ocurriendo una idea… que le perdonen la deuda ETERNA” a México y se la construimos (de todas maneras no van a detener el pase) ¿Es mucho o es poco? … ¿usted que cree? Estamos hablando que el costo podria ser de 60 mil millones de dolares para tener una frontera segura… ¿no estarán hablando en serio verdad? Podran meterle todos los miles de millones de dólares que quieran, pero mientras que no cierren la puerta, habra quien cruce la frontera a como Dios le de entender. Esto es un negocio… dije ¿negocio? Guao, es una manera de decir las cosas. En serio, ¿se necesita tanto dinero para tener frontera segura? Porque eso es lo que quiere Trump, el Presidente electo. Los mismos agentes (no todos) y los narcos se han encargados de que esto este fuera de control. Tener la frontera segura… es un sueño. Eso es lo que creo. Y mas si Trump quiere que el gobierno de México construya el muro. A lo mejor Trump ignora que eso de los inmigrantes es un negocio redondo… sera? ———————————————- ———————————————- Lo que nunca había pasado en aquella tierra de Galicia… había pasado. Un tornado de categoría 5 había arrasado con todo por donde había tocado tierra. Andaba manolo muy preocupado caminando por todos lados. Se encuentra con doña Carmela que era vecina de su granja y ella le pregunta… – Manolo vecino mio, como le fue de tornado- – No lo sé-, se limitó a decir Manolo mirando para todos lados. – Sufrió daños su granja Manolo?- – No lo sé-. Se limitó a contestar y mirando para todos lados. – Pero como es que no lo sabe vecino…- – No lo se… porque todava no la encuentro vecina- le contesta Manolo. Se que el amor nunca se acaba… que solo cambia de persona. Pero de eso, a lo que le pasa a esta francesa esta de pelos, por no decir de locos. Pues resulta que Lily, le ha dado eso que hasta el momento no lo sabia…“Robosexual”, esta enamorada de un robot, se siente atraida por un robot. Dice que ya tiene un año viviendo con el robot (¿”unión libre”?) y que hasta la fecha se siente muy cómoda con… eso (él). Es mas, tiene pensado en casarse con el robot en un año. ¿Había escucuchado semejante idiotez? Creo que esta muchacha esta confundiendo el amor con las ganas de ir al baño. Que quieras a tu mascota, te la paso. Que te enamores de Espinoza Paz… esa si no te la paso, bueno, un poquito. Pero de un robot? Que tipo de vida sera esa? Nos esta ganando al futuro? Ni madre, la estupidez es la que nos esta ganando. Sabemos como tienen sus relaciones sexuales los homosexuales, los depravados con animales, pero con robots? Como decía mi padre… “si creen que van bien, pues siganle” Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahho.com y editorial@ novedadesnews.com.