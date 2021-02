Tampa se prepara para un Super Bowl “histórico” marcado por el COVID-19

El Super Bowl LV se disputará en Tampa con menos de la tercera parte del aforo del estadio, con mascarillas de uso obligatorio y distancia de seguridad de 1.80 metros entre personas.

El Super Bowl LV, que tendrá lugar el 7 de febrero en Tampa (este de Florida), será “histórico” no solo porque por primera vez en sus 55 ediciones uno de los equipos jugará en casa, sino por la seguridad frente a la COVID-19, dijeron este lunes sus organizadores. Queremos que la gente venga sana y regrese a su casa sana”, dijo la alcaldesa de Tampa, Janet Castor, en una rueda de prensa en la que auguró que la “victoria será de los Buccaneers (bucaneros)”, quienes con Tom Brady como máxima estrella se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City, donde brilla con luz propia Patrick Mahomes. Castor dijo que las únicas personas que van a sentirse “decepcionadas” si vienen a Tampa son los seguidores de los Chiefs, porque su equipo no se va a llevar el llamado Super Bowl. Los Buccaneers se aseguraron este domingo en Wisconsin el pase para el Super Bowl con su victoria contra los Packers de Green, que les dio el título de la Conferencia Nacional (NFC). Para los Chiefs será su segundo año consecutivo en la final. En el Hard Rock Stadium de Miami se llevaron su primer trofeo Vince Lombardi al derrotar a los 49ers de San Francisco por 31-20. Esta será el décimo Super Bowl en la que participe Tom Brady, de 43 años, y la primera con la camiseta de los “bucaneros”. Mascarillas y aforo reducido El Super Bowl LV se disputará en el Estadio Raymond James en Tampa con menos de la tercera parte del aforo del recinto cubierto, con mascarillas de uso obligatorio y distancia de seguridad de seis pies (1.80 metros) entre personas. Solo 22 mil personas podrán ver el partido desde el estadio de los bucaneros, que tiene capacidad para 75 mil personas, de acuerdo con las informaciones de los medios de Tampa.

Tom Brady lleva a Buccaneers de Tampa Bay al Super Bowl

Los Buccaneers de Tampa Bay sellaron este domingo su pasaporte al Super Bowl con una estelar presentación del mariscal de campo Tom Brady en el triunfo a domicilio por 26-31 sobre los Packers de Green Bay en el partido del Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). Brady, de 43 años, había disputado anteriormente nueve ediciones del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra. Brady y los Buccaneers esperan conocer al campeón de la Conferencia Americana (AFC) que decidirán más tarde los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills, que será su rival, el próximo 7 de febrero, cuando se enfrenten en su campo del Raymond James Stadium. Los Buccaners se convertirán en el primer equipo en la historia de la NFL en jugar un Super Bowl en su propio estadio, mientras que Brady será el jugador de mayor edad en cualquier posición que dispute el partido por el título de campeón. El equipo de Tampa Bay no había estado en los ‘playoffs’ en 13 años ni habían ganado un partido de postemporada en casi dos décadas, cuando el reinado de Brady con los Patriots acababa de comenzar. Sin embargo, Tampa Bay sorprendió en el mercado de los agentes libres cuando Brady decidió dejar a los Patriots en la temporada baja y eligió a los Buccaneers. Brady había decidido correr el riesgo mayor de su carrera profesional al no solo seguir en activo, sino dejar la compañía del entrenador en jefe Bill Belichick con los Patriots. Además lo hizo en un momento tan delicado para el deporte como era el estar en medio de la pandemia del coronavirus lo que le impidió poder trabajar con su nuevo entrenador en jefe Bruce Arians y el coordinador ofensivo Byron Leftwich el sistema al que se integraba debido a las restricciones de COVID-19. Los críticos señalaron los problemas que tenía con los pases en profundidad y que la relación con Arians no fuese la mejor. Sin embargo, todo fue superado por Brady, quien contra los Buccaneers completó 20 de 36 pases para 280 yardas y tres touchdowns, con el corredor Leonard Fournette, que hizo la cuarta anotación, y aunque también tuvo tres interceptaciones al final la defensiva le salvó el día. La defensiva, jugando con el tackle de 157 kilogramos Vita Vea por primera vez desde la Semana 5, capturó al mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers, cinco veces. El liniero Shaq Barrett lo hizo tres veces y dos de Jason Pierre-Paul, además de forzar dos pérdidas de balón de los Packers. Pero luego Whitehead abandonó el partido con una lesión en el hombro, dejando a los Bucs sin sus dos profundos iniciales cuando los Packers comenzaron a recuperarse en la segunda mitad. Brady lanzó tres intercepciones en la segunda mitad, dos al esquinero Jaire Alexander y una al profundo Adrian Amos, con Rodgers lanzando touchdowns al ala cerrada Robert Tonyan y al receptor abierto Davante Adams. Los Packers tuvieron la oportunidad de empatar el partido cuando estaban ocho puntos abajo y el balón en la yarda 8 de Tampa Bay, pero decidieron patear un gol de campo en cuarta oportunidad con poco más de 2 minutos para el final del juego. Nunca recuperaron la pelota después de patear. Brady ahora va a intentar conseguir el título de Super Bowl con un nuevo equipo en su primer año, que sería el séptimo de su brillante carrera.