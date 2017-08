Sueño cumplido: Alejandro Mayorga

Alejandro Mayorga, defensa de Chivas, se dijo contento de haber debutado y se siente orgulloso por la convocatoria a la Selección Mayor. México.- El juvenil defensor de Chivas, Alejandro Mayorga, quien debutó el pasado sábado ante Necaxa, se dijo contento por la oportunidad de haber sido tomado en cuenta para el partido del sábado y se siente orgulloso de haber sido convocado a la Selección Mayor, pese a no jugar un solo minuto en Copa Confederaciones ni en la Copa Oro. “La verdad, no lo creía, se suponía que salía a la banca para el partido de Copa y me hablan, me dicen que no, que voy a quedar fuera porque voy a iniciar el fin de semana. La verdad fue una emoción muy grande, pero empezó también el nerviosismo y todo pero, ya llegando al estadio empiezas, calientas y ver cómo la gente te recibe es muy impresionante, es muy bonito, es una afición muy grande, entonces muy bonito vivir momentos como esos”, señaló Alejando Mayorga. -Cuando escuchaste tu nombre en el sonido local, ¿qué pasó por tu mente, en quién pensaste? “En mi familia, que ha sido mi apoyo siempre, han sido los que siempre me han apoyado, en mi abuela también, que tiene poco de haber fallecido y es mi ángel que me cuida desde arriba, pensé en todos ellos, en esas personas que siempre me han apoyado, muy agradecido”. – ¿Quién es Alejandro Mayorga? “Soy de Durango, por el norte más o menos, somos mi papá, mi mamá mi hermana, y yo, tengo una hermana nada más y prácticamente sólo somos nosotros y mi abuelita que falleció hace unos cuantos meses, pero también siempre fue parte de mí”. ¿Te sorprendió ser convocado a la Selección Mayor? “La verdad sí, sobre todo por lo del viaje, no lo podía creer, ir a Rusia fue algo extraordinario, tenía pensado que iba a tener vacaciones y me dicen: ‘No, el domingo te vas’, pues dije vámonos a donde sea. Me sorprendió, pero obviamente me dio mucho gusto, porque por alguna razón sé que estuve allá, fue algo muy bonito, algo extraordinario”. Alejandro Mayorga, de 20 años, jugó 45 minutos ante Necaxa en su debut en Primera División y este miércoles podría ser titular ante Juárez en la lateral izquierda en la Copa Corona MX.