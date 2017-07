“Spider Man: De regreso a casa” sigue a la cabeza en la taquilla

Recaudó el fin de semana 75.63 millones de pesos. México.- (Notimex) La nueva p e l í c u l a “ S p i d e r Man: De regreso a casa”, protagonizada por el actor Tom Holland, sigue siendo la más taquillera de la cartelera mexicana, al recaudar este fin de semana 75.63 millones de pesos y la asistencia de 1.42 millones de per-sonas. En segundo lugar está la animación “Mi villano favorito 3” que tuvo una ganancia de 52.14 millones de personas y el aforo de 1.11 millones de cinéfilos. Del 14 al 16 de julio se posicionó en el tercer sitio “Transformers: El último caballero”, ya que tuvo 16.81 millones de personas y fue vista por 263.7 mil mexicanos. Mientras tanto “Un don excepcional” se colocó en el número cuatro al tener 15.03 millones de personas y la venta de 229.2 mil boletos de entrada. El estreno “7 deseos” debutó en este ranking al ingresar 9.29 millones de pesos, que fueron gastados por 182.4 mil individuos, en esos días de exhibición. “Melanie, apocalipsis zombi”, “Premonición”, “Cars 3”, “Todo todo” y “La novia”, son los demás largometrajes que completan la lista, de acuerdo con el reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria C i n e m a t o g r á f i c a (Canacine).