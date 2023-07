“Son humanos, no perros”, se quejan padres de niños encerrados en Dallas

Acusan al Centro de Justicia Juvenil Henry Wade de maltrato infantil

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Mark Halstead recuerda la última vez que estuvo afuera.

Al joven de 17 años, detenido en el Centro de Justicia Juvenil Henry Wade de Dallas mientras esperaba que se resolviera su caso de conducción imprudente, se le permitió salir un día de febrero con otros niños para visitar a un dentista móvil. Mientras esperaban sus exámenes dentales, trató de echar un vistazo a lo que había alrededor del edificio de ladrillos beige.

Mark podía oír coches rápidos. Estaba cerca de una carretera. Podía oler los dulces azucarados de una fábrica de dulces cercana flotando en el aire. Sintió el sol en su rostro, saboreando el calor y la calidez.

Una vez finalizada su revisión dental, fue conducido al interior para seguir a la espera de que un juez decidiera su futuro. Durante los 11 meses que Halstead ha estado en Henry Wade, dice que ha estado afuera solo esa vez.

Dos veces por semana, recibe visitas de 15 minutos de su madre, Victoria Halstead. Mientras él espera verla, ella está ansiosa. Mark adelgaza cada vez más, dice, y su lista de preocupaciones crece.

Un informe encargado por el condado de Dallas y publicado en marzo por Evident Change, anteriormente el Consejo Nacional sobre el Crimen y la Delincuencia y el Centro de Investigación Infantil, encontró que el condado de Dallas está encerrando a menores durante meses más de lo que recomiendan las normas nacionales y está dictando sentencias más punitivas que algunos otros grandes condados de Texas.

The Dallas Morning News entrevistó a Victoria Halstead y a los padres de otras nueve familias cuyas preocupaciones van mucho más allá: dicen que los niños en el centro de detención de Henry Wade están encerrados en celdas la mayor parte del día, no han sido alimentados lo suficiente y algunos no recibieron atención médica.

Al menos una preocupación ha persistido durante años: los niños han estado informando a los investigadores, funcionarios del condado y reporteros desde 2016 que no se les ha permitido salir.

“Si no alimentamos a nuestros niños o los bañamos, alguien llamaría a CPS”, dijo Halstead. “¿Por qué no se meten en problemas por estas cosas?”

CRUDA

REALIDAD

En una entrevista con The News, el director del Departamento Juvenil de Dallas, Darryl Beatty, dijo que hasta hace poco no estaba al tanto de las acusaciones sobre las condiciones en el centro de detención.

“Esas cosas no son situaciones que queremos que sucedan”, dijo.

Beatty indicó que la actual escasez de guardias podría ser un factor en algunas quejas. Según los últimos datos disponibles, desde abril, el centro de detención tenía 78 vacantes y solo 76 puestos ocupados.

Beatty dijo que el centro de detención cumple con los estándares estatales de dotación de personal.

“Es algo único tener todo el personal”, dijo, y agregó: “Obviamente, hay muchas más vacantes de las que queremos trabajar en este momento”.

Un extrabajador del centro de detención y miembro actual del personal, que habló con The News con la condición de no ser identificado públicamente, confirmó gran parte de lo que dijeron los padres. Un empleado dijo que ha trabajado en correccionales durante más de 10 años y que nunca ha visto una instalación peor que el centro de detención Henry Wade.

El sistema de justicia juvenil de Dallas ha estado bajo la atenta mirada de los comisionados del condado en los meses posteriores a la publicación del mordaz informe. La Junta de Menores del Condado de Dallas, designada para supervisar el departamento de menores, está demandando a los comisionados del condado para evitar que accedan a los registros que podrían mostrar cuánto tiempo los niños están aislados en sus celdas mientras examinan las denuncias sobre las condiciones en el centro de detención.

El comisionado del condado de Dallas, Andrew Sommerman, quien forma parte de la junta juvenil que supervisa el centro de detención, ha estado encabezando los esfuerzos para descubrir la verdad sobre los problemas en el centro. Dijo que no estaba sorprendido por los hallazgos de The News después de escuchar muchas quejas.

“Nosotros, como la junta de menores, debemos tomar en serio cualquiera de estos tipos de quejas y asegurarnos de que se investiguen y evalúen adecuadamente”, dijo.

Las quejas son similares a las que plagan el sistema estatal de justicia juvenil.

“Hemos hecho mucho a nivel estatal. Realmente necesitamos comenzar a investigar lo que sucede a nivel local donde no hay tanta supervisión”, dijo Alycia Castillo, directora de políticas del grupo de defensa del Centro de Justicia y Equidad de Texas.

Aislamiento y sin aire fresco

Mark ha estado encerrado desde julio de 2022, después de que una anciana muriera cuando su auto chocó contra el de ella. Su madre dice que ha estado encerrado en una celda hasta 23 horas al día sin nada más que una cama, un baño y su soledad.

Todos los padres que hablaron con The News en las últimas semanas confirmaron que su hijo detenido ha pasado la mayor parte del día, muchos dijeron que alrededor de 22 horas, solo en una celda.

Los trabajadores actuales y anteriores del centro de detención confirmaron las largas estancias en las celdas. Dijeron que los niños solo están fuera de sus celdas dos o tres horas al día.

El Centro de Detención Dr. Jerome McNeil Jr., ubicado en el Centro de Justicia Henry Wade y comúnmente conocido como «Henry Wade», es una de las 45 instalaciones en todo el estado donde los niños esperan que sus casos sean adjudicados. Fue construido en 1995 para albergar hasta 322 niños y ahora alberga a unos 140 niños con casos de todo, desde hurto hasta asesinato.

Las pequeñas celdas de hormigón y bloques de hormigón contienen un inodoro con un pequeño lavabo en la parte posterior y un banco de losa de hormigón sobre el que suele colocarse una almohadilla de siete centímetros de grosor para dormir.

Una pequeña ventana horizontal y una luz fluorescente proporcionan iluminación. La gruesa puerta de metal azul de cada celda tiene una ventana vertical estrecha.

Victoria Halstead se preocupa por el impacto a largo plazo del confinamiento solitario de Mark. Solía ser un “tonto”, bromeaba y se peleaba con sus hermanos y su madre. En las visitas, ella dijo que él es un caparazón de lo que era.

ENCIERRO

CRIMINAL

Los padres dicen que sus hijos están encerrados en condiciones peores que aquellas en las que están encarcelados los adultos, porque la población carcelaria de adultos en general sale de sus celdas con más frecuencia y sale.

Los adultos condenados a muerte en Texas pasan al menos una hora a la semana al aire libre.

Las familias le dijeron a The News que se sienten desesperanzadas y enojadas por las condiciones en el centro de detención y un proceso judicial a menudo largo que los deja sin saber cuándo sus hijos recibirán justicia.

Victoria Halstead dijo que desearía que Mark estuviera en la cárcel para adultos del condado de Dallas, donde saldría y ella podría pagar la fianza.

“Preferiría que lo acusaran como adulto para que tuviera opciones”, dijo.

Algunos miembros de la junta juvenil abordaron las acusaciones de confinamiento solitario en un retiro el 10 de junio. La jueza del tribunal de familia, Andrea Plumlee, pidió a Sommerman y al juez del condado Clay Lewis Jenkins, también miembro de la junta, que tengan cuidado con las palabras que usan.

Negó que los niños fueran retenidos en “aislamiento”.

“Creo que debemos tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque no tenemos aislamiento en menores”, dijo Plumlee. “Cuando usamos esas palabras, como profesionales, eso sale al dominio público. Y no tenemos eso”.

Lewis Jenkins y Sommerman preguntaron repetidamente qué palabra preferiría usar Plumlee para los casos en que los niños “están detrás de una puerta y no deberían estarlo”. Ella no respondió, pero sí lo hizo la juez de menores Andrea Martin.

“No solo ponemos a los niños detrás de las puertas cuando no deberían hacerlo”, respondió Martin.

Ni Plumlee ni Martin han respondido a las repetidas solicitudes de comentarios.

SUPUESTA

IGNORANCIA

Beatty, quien dirige el Departamento de Menores de Dallas desde 2018, dijo en una entrevista en abril que no estaba al tanto de las quejas sobre los niños que pasan largos períodos aislados. Manifestó que no debería suceder que los niños permanezcan en su habitación durante largos períodos de tiempo.

“Eso no es algo apropiado”, dijo Beatty. “No debería haber una situación en la que estés en la habitación durante esa cantidad de tiempo”.

Los padres afirman que desde que The News preguntó por primera vez sobre los largos períodos de aislamiento, las cosas han cambiado: sus hijos ahora pueden ir al gimnasio durante aproximadamente una hora un par de veces a la semana.

Los estándares estatales para los centros de detención juvenil dicen que los niños pueden ser colocados en aislamiento forzado “como último recurso” por el bienestar de ellos mismos, el personal o los demás niños. No hay un tiempo máximo que los niños puedan permanecer aislados, pero generalmente se requiere que el personal controle a los niños cada 15 minutos.

Los estándares estatales no exigen que los niños pasen tiempo al aire libre.

Esta es la tercera vez en los últimos años que los niños detenidos en el condado de Dallas se quejan de que no se les permite salir al aire libre.

Un inspector estatal informó en 2016 que los niños de Dallas no tenían tiempo al aire libre, y señaló en un informe que las regulaciones estatales “no establecen específicamente que se debe permitir que los jóvenes participen en actividades recreativas al aire libre”, informó The News. Pero “dado que es un requisito que la instalación proporcione un área al aire libre, se supone que a los jóvenes se les permitirá el acceso al área de ejercicio al aire libre”, escribió el inspector.

ENCIERRO

INHUMANO

En 2017, una investigación de News reveló que los niños en un centro de detención juvenil pasaron meses, a veces más de un año, sin salir al aire libre más de unas pocas veces.

La mayoría de los padres que hablaron con The News también dijeron que están preocupados por lo poco que están alimentando a sus hijos.

Ashley Lively dijo que los guardias y otros niños quitaban la comida de la bandeja de su hijo de 15 años. Su hijo le indicó que tenía hambre la mayor parte del tiempo.

Halstead dijo que su hijo pesaba 150 libras antes de su encarcelamiento. Once meses después, pesa 130.

Mercy Bruner dijo que su hija de 16 años describe la comida como «vieja y desagradable». Bruner dijo que el personal del centro de detención es punitivo cuando su hija embarazada se porta mal o se pelea. Las niñas embarazadas reciben una segunda bandeja de comida en el centro, dijo. Su hija le aseguró que pierde su segunda bandeja si se mete en problemas.

Sommerman dijo en el retiro de la junta de menores de junio que apoyaría gastar más en alimentos en los Centros de Detención de Menores después de escuchar las quejas de los niños.

Cheryl Shannon, presidenta de la junta de menores y jueza de un tribunal de menores desde 1995, respondió: “Siempre se quejan de la comida. Eso no es nuevo.

“La comida cumple con todos los requisitos de la FDA y somos auditados”, dijo en la reunión el comisionado del condado de Dallas, John Wiley Price.

SALUD E

HIGIENE

LaRonda, quien pidió que no se publicara el apellido de su familia porque su hijo es menor de edad, dijo que fue hospitalizado después de que intercambió disparos con otro adolescente en una tienda de videojuegos.

Su hijo de 17 años recibió un disparo en ambas piernas y fue llevado al hospital. Fue liberado al centro de detención en febrero en silla de ruedas. Más tarde pudo comenzar a usar un andador.

LaRonda dice que su hijo no ha visto a un fisioterapeuta en Henry Wade. Le preocupa que nunca vuelva a caminar correctamente.

“Literalmente se está tirando de los pelos”, dijo LaRonda. “Eso es negligencia médica”.

LaRonda dijo que no entiende por qué su hijo no está en libertad condicional porque dice que no puede violarla si no puede caminar. Ella dijo que cuando ha sido difícil para su hijo ir al baño, el personal le ha dicho que orine en el piso.

“Son humanos, no perros”, acusó.

Cuando se le preguntó qué dijo LaRonda, Beatty respondió que el personal debería presentar una orden para llevar al niño a Parkland en tales casos.

“No les prohibimos recibir atención médica si la necesitan”, dijo.

Beatty señaló que los niños que se sienten enfermos pueden decirle al personal que están enfermos o escribir una nota en el «buzón de enfermos», similar a un buzón de sugerencias donde los niños pueden dejar notas que detallan sus síntomas. Los miembros del personal remiten las inquietudes al personal de Parkland Health que se encuentra en el lugar.

Beatty remitió más preguntas sobre el tratamiento médico a Parkland, que administra el hospital público del condado y está a cargo de brindar atención médica a los niños detenidos del condado.

La portavoz de Parkland, Jolene DeVito, dijo a The News que los proveedores de atención clínica del sistema hospitalario en el centro de detención juvenil hacen las referencias necesarias al hospital.

Parkland también brinda exámenes de salud y numerosos tipos de pruebas y tratamientos para los niños, que incluyen no solo atención de urgencia sino también inmunizaciones, atención dental y programas de prevención del suicidio.

En entrevistas después de que los padres visitaron a sus hijos, varios le dijeron a The News que sus hijos tenían sarpullido, algunos en un costado de la cara, otros en el cuello o los brazos.

Algunos padres atribuyen esta erupción a la falta de higiene. Una madre, que pidió no nombrar a su familia, dijo que su hijo de 16 años había estado en el centro desde marzo por violar su libertad condicional, esperando que un juez decidiera su caso. Sus sábanas no habían sido lavadas en un mes, dijo. Ella dijo que su hijo le informó que no se había bañado en tres días.

“Mi bebé está saliendo muy mal”, dijo.

Beatty dijo que a los niños se les debe dar tiempo para ducharse todos los días. Dijo que no fue informado de ningún brote de sarpullido entre los niños en el centro.