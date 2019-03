¿SOLO ORACION?

Pocas veces le doy vuelta a un asunto y es que la verdad no se como se puede explicar semejante cosa.

Que lo diga una persona común y corriente… ok. Que lo diga una persona ignorante de la vida… ok. Que lo diga una persona que no tiene estudio… ok. Que lo diga una persona que no crea en Dios pues… ok. Que lo diga una persona que vive en una montaña… todavía. Pero que lo diga la máxima autoridad del Vaticano, que lo diga el representante de Dios… pues creo que hay que ubicarse.

No me explico cómo es que todavía se sigue con el mismo discurso después de tanta cochinada que han hecho los curas con los niños.

Quiero aclarar que estoy super enchilado así que si no quiere lastimar sus oídos pues brínquese hasta la ultima línea, porque en serio que estoy que me lleva la fregada.

No quiero que crean que me siento muy espiritual… ni madres. No se necesita ser espiritual para saber que se tiene que hacer en estos casos, en serio que no.

Me estoy refiriendo a lo que dijo el papa Francisco acerca de los que han sufrido abuso sexual por parte de los curas pederastas.

Debemos de orar por los que están sufriendo… ¿Y? ¿Eso es todo lo que debemos de hacer? Si es así pues creo que ya nos llevo la fregada… me cae que si. Y después de la oración o rezo como le quieran llamar ¿que? Eso es lo único que podemos hacer… ¿y la iglesia católica qué? ¿NADA? Porque eso es exactamente lo que esta haciendo NADA NADA NADA NADA

Por eso mismo esos curas hijos de su… mamá seguirán, haciendo lo que han estado haciendo por años. Seguirán abusando de esos niños que todavía no entiendo como es que sus padres viendo cómo está la situación no hacen nada por evitar que sus niños estén con esos hijos de María Morales.

Y es que también la culpa la tienen los padres que se pasan de confiados. Creo que si tan solo pusieran un poco de atención a sus hijos no pasaría lo que está pasando y seguirá pasando.

Ahora que… ¿solo los curas que abusan de los niños deben de ser castigados? NO NO NO NO NO NO y mas NO.

Hay un sabio y reconocido refrán… “tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata”. Pero si no se les hace nada a los que cometen esa aberración, tampoco les harán nada a los que los encubren.

Creo que seguirá igual la iglesia católica con lo que esta pasando… al menos que sus feligreses se pongan en acción y dejen de estar sentados como si no estuviera pasando nada.

Esto trae a mi mente la Ley del Talion… “Ojo por ojo y diente por diente”. Como que me estoy volviendo muy salvaje ¿no? O es que debemos de quedarnos callados ante lo que esta pasando.

Pongámonos en el lugar de las víctimas. ¿Usted qué haría? En lo particular si un cura abusara de un familiar… les juro que no me quedaría tranquilo esperando que Dios consuma con fuego a ese cura… ni madres.

¿Imagínese que cuando yo muriera y me presentara ante Dios y El me preguntara que porque no hice nada por ese familiar abusado? A poco cree que le preguntaría a Dios… ¿querías que yo hiciera algo cuando estaba esperando que tu lo hicieras?

Creo que lo menos que puede hacer la iglesia católica es dejar que la policía haga su trabajo y no meter las manos por esas bestias.

Bueno, me encantaría que antes de entregarlos a la policía los exhibiera en público con un letrero que dijera… “soy un excura que abusó sexualmente de varios niños”. La policía me está esperando para darme lo que merezco. Como me encantaría que esto pasara.

Si esto pudiera pasar ya me imagino a los curas que tienen ganas de hacer esto se les quitarían las ganas.

Otra de las cosas que me gustaría y votaría porque así fuera es que se les cortara el “asunto” personal. Que no les dejaran nada de nada. Para que NUNCA se les vaya a olvidar lo que han hecho y para que les cuenten a sus amigos lo que les ha pasado y lo que le puede a cualquier cura que tengas ganas de abusar de niños.

Creo que ya lo dije hace años… el problema seguirá mientras que la iglesia les pida castidad a sus curas… si es que a eso se le puede llamar castidad.

Se muy bien que el papa Francisco no cambiara su manera de hacer las cosas… así que seguirán haciendo de las suyas esos “animalitos de la creación”.

Como me encantaría que se les diera pena capital a esos curas acusados de abuso sexual.

Se va a escuchar mal o muy mal lo que voy a decir, pero creo que tengo la razón… “muerto el perro se acabó la rabia”.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.co