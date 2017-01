Sobrina de ‘Cabrito’ Arellano lo denuncia por abuso sexual

El pasado viernes 13 de enero, la joven de 16 años y sus padres se presentaron a interponer la denuncia ante la Procuraduría de Justicia. Monterrey, NL.- Tras permanecer desde hace casi seis años retirado de la vida pública, hoy el ex futbolista mundialista José de Jesús Arellano Alcocer, “El cabrito Arellano”, vuelve a ser noticia pero por una mala anotación, ya que fue denunciado penalmente por una de sus sobrinas, de 16 años de edad, por lo que es investigado bajo un delito de índole sexual. La Procuraduría de Justicia inició el pasado fin de semana una carpeta judicial en contra del ex integrante y capitán del Club de Futbol Monterrey, porque fue denunciado por una agresión sexual que, por su tipo, no puede ser detallada. Aunque las autoridades manejan las indagatorias del caso con total hermetismo, trascendió que están a cargo de un agente del Ministerio Público de una Unidad de Investigación con sede en el área de Justicia Familiar, ubicada en Cuauhtémoc y Ocampo en el centro de Monterrey. Arellano Alcocer, que actualmente tiene 43 años de edad, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y presumió el triunfo de tres títulos de liga con el Club Monterrey en 2003, 2009 y 2010. Fue el pasado viernes 13 de enero cuando la jovencita y sus padres se presentaron en la Unidad de Investigación para denunciar los hechos sexuales de los que había sido víctima por parte del ex futbolista, que participó en los mundiales de Francia 1998, Japón-Corea 2002 y Alemania 2006. Para complementar el señalamiento, la afectada se sometió, como corresponde, a diversas pruebas periciales, entre las que se encuentran dictámenes médicos físicos y psicológicos que le realizaron en la misma Unidad de Investigación a la que acudió a solicitar apoyo. Aunque la investigación apenas inició, el agente del Ministerio Público que investiga el caso deberá resolver si el ex futbolista, que jugó p r o f e s i o n a lme n t e durante 17 años y se retiró en 2011, es o no responsable de los hechos que detalló la jovencita afectada.