Sistema eléctrico de Cuba gana “en fortaleza” tras el apagón total

El Gobierno de Cuba aseguró que “se ha ganado en fortaleza” en lo que va de día y avanzó que en las próximas horas se aumentará también la capacidad de generación del servicio de luz con la entrada de varias centrales termoeléctricas, revirtiendo gradualmente los efectos del apagón total del viernes. El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, afirmó en el noticiero de la televisión estatal que se aspira a mejorar a lo largo del día el suministro eléctrico, ampliando las zonas con corriente y elevando la capacidad de generación.

No obstante, Guerra no aportó cifras concretas en cobertura, nivel de generación o clientes que volverán a tener suministro eléctrico en Cuba.

Entre las centrales que comenzarán a aportar se encuentra la de Antonio Guiteras en Matanzas (oeste), una de las mayores del país, aunque de forma limitada. Una avería en esta infraestructura fue la que desencadenó el viernes el apagón total. Guerra aseguró que “se ha consolidado” el suministro en la zona occidental del país, en donde se encuadra La Habana, con 2.5 de los cerca de diez millones de habitantes de la isla.

Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), cerca de dos de cada tres pobladores de la capital han recuperado el suministro eléctrico.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró el domingo en conferencia de prensa que la situación era “muy tensa”, pero que aspiraba a que entre el lunes y el martes se recuperara la conexión eléctrica en todo el país.

El primer apagón total se registró el viernes pasado por la mañana, luego de una salida de operaciones “imprevista” de la termoeléctrica Guiteras, una de las mayores del país y considerada clave para la estabilidad del SEN.

El sábado volvieron a fallar las acciones realizadas para reenergizar y recuperar el SEN, lo que provocó la segunda desconexión total, y en las últimas horas de esa jornada colapsó el subsistema que se había creado en la mitad occidental de la isla, con lo que hubo que empezar de nuevo los trabajos. El SEN se encuentra en un estado muy precario por la escasez de combustible -fruto de la falta de divisas para importarlo- y las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas, con cuatro décadas de explotación y carencia crónica de inversiones.

Los apagones son habituales desde hace años en Cuba, pero la situación se ha agravado en las últimas semanas. En los últimos días se han registrado jornadas con tasas de afectación máxima superiores al 50 por ciento, esto es, momentos en que la mitad del país estaba simultáneamente sin corriente.

Los frecuentes apagones dañan la economía cubana -que en 2023 se contrajo un 1.9 por ciento e impulsan el descontento social en una sociedad afectada por una crisis económica agravada en los últimos años.

Día cuatro desde el apagón nacional en Cuba: “La población ya no puede más”

En La Habana Vieja de Cuba una fila de personas bajo la lluvia se convierte en un concurso de gritos y jalones. El trabajador de una tienda estatal en dólares trata de calmarlos. Todos quieren lo mismo: la comida descongelada que, tras cuatro días de apagón, se remata en pesos cubanos. Varias cuadras más abajo del barullo, Patricia, de 52 años, encarna la realidad del cubano promedio: en su casa no hay ni luz ni agua (las bombas precisan corriente) ni gas. “La población ya no puede más, la verdad”, cuenta a EFE con un tono que mezcla la resignación, el cansancio y el hartazgo. Patricia vive en el municipio habanero de El Cotorro, en el extremo sur. Según cuenta, la desesperación ha llevado a sus vecinos a improvisar fogatas con la madera de las camas para cocinar todo antes de que la comida se eche a perder. En algunos puntos del país, los Gobiernos provinciales han vendido carbón subvencionado con el mismo fin: evitar a toda costa que la escasa comida que han acaparado se pudra.

“Yo veo que es muy difícil que pueda haber una solución rápida. La situación que tiene el país es crítica. Pero creo que el problema más grande ahora es la lucha diaria por la supervivencia alimenticia. Todo está caro”, concluye. En la siguiente cuadra del solar, una pareja de turistas alemanes mira perpleja la escena a su alrededor y entra en una tienda de alimentos privada que, a pesar de todo, sigue abierta. En ella no hay fila para entrar, como sí las hay fuera de las panaderías o en las tiendas estatales, y el precio de un jamón en lonchas, como el que consiguió Patricia en la calle, cuesta más de 1 mil pesos, una cuarta parte del salario medio de un cubano.

Cuba mantiene los intentos por restaurar su red eléctrica en medio del apagón masivo

Las autoridades de Cuba lograron este sábado restablecer 500 megavatios (MW) -de una demanda cercana a los 3 mil- en medio de los intentos por restaurar totalmente la red eléctrica nacional, caída desde el viernes por una avería en la principal termoeléctrica del país. Ello representa apenas el 16 por ciento de los consumidores, acorde con las cifras aportadas durante una reunión entre autoridades del sector energético en la cual participó el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según las imágenes publicadas en X por la Presidencia.

Algunas zonas contaban ya con energía eléctrica, tras más de 30 horas de apagón en Cuba. Barrios alejados del centro de la capital ubicados en municipios como Boyeros, Habana del Este, San Miguel del Padrón y Cotorro contaban con energía, según las informaciones de los propios usuarios y de la empresa eléctrica provincial.

En las provincias Pinar del Río (este), Sancti Spíritus (centro), Las Tunas (oeste) también se reportaron comunidades con fluido eléctrico. Sin embargo, el grueso del país seguía a oscuras, mientras las autoridades trabajaban para lograr arrancar la central termoeléctrica terrestre (CTE) Antonio Guiteras, la principal generadora del país y ubicada en Matanzas (oeste). Las autoridades alertaron también que la situación puede “complejizarse” debido a la proximidad del huracán Oscar al este del país. Esperando la sincronización del sistema

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) colapsó este viernes por la mañana por la salida “imprevista” de la Guiteras a causa de una avería, según explicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Se produjo un evento de “cero cobertura energética nacional”, un apagón completo en todo el país. La isla cuenta actualmente con siete CTE de factura soviética -construidas hace más de cuatro décadas y afectadas por un déficit crónico de inversión- Las causas de la actual crisis energética son la escasez de combustible importado para surtir los motores y plantas eléctricas, y las reiteradas averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas, acorde con la UNE.