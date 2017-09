Sin estereotipos, Jesse & Joy y Gente de Zona buscan unir a sus fans con “300 am”

Es el segundo sencillo de “Un besito más”, álbum de lux que recientemente salió a la luz. México.- (Notimex) Convencidos de que sólo existe buena y mala música, Jesse & Joy sostuvieron que trabajar al lado de Gente de Zona fue un deleite no sólo por los bellos paisajes que compartieron en la filmación del videoclip de “3:00 am”, sino por la calidez y el conocimiento musical de Alexander Delgado Hernández y Randy Malcolm Martínez. En entrevista con Jesse & Joy expusieron: “La pasamos increíble, fue fantástico compartir la música con Gente de Zona, resultó en una mezcla de tequilas con mojitos, y creemos que nuestros públicos se van a emocionar con este tema que será lanzado el 18 de agosto próximo como su segundo sencillo de “Un besito más”. “Es fantástico que podamos pasar un momento tan lindo y trabajar al lado de gente talentosa… la filmación del video fue en Cuba y está increíble”, mencionó Joy. Mientras que Jesse compartió que la gente probablemente no sabe que existe una amistad muy sólida detrás de esta colaboración, “pero lo que sí es que van a sentir algo muy bonito”. Agregó que aun cuando en el mundo hay muchas situaciones por las que se está triste, este tema es para alegrar el alma y que lo incluirán en su próximo álbum de lux “Un besito más”, que saldrá entre agosto y septiembre. De acuerdo con los hermanos mexicanoestadunidenses, su música busca alejarse de los estereotipos. “Yo no la siento tan reggaetón o tan música urbana a lo que estamos acostumbrados a escuchar en ese género. Para mí su música (Gente de Zona) simplemente me hace sentir bien y me pone de buen humor”, anotó Jos. “Los conocimos hace ya un tiempo atrás y venimos preparando hace más de un año. Estuvimos esperando el momento correcto e indicado y las cosas llegan en su momento, son en el tiempo perfecto de Dios y el que el Universo pone”, añadió. Para ambos cantautores, la música en realidad no tiene género y hacen canciones que los hagan sentir bien. “La gente le pone nombre, hay algo de cubano y algo de mexicano en esta colaboración, lo que buscamos es abrazar y encontrar la diversidad, eso es lo bonito de este tema”, coincidieron. Jesse & Joy, que vienen de su gira por América Latina, promocionan su sencillo “Un besito más”, que inicialmente lo escribieron para su padre fallecido en respuesta a las ganas con las que se quedaron de darle un beso. Sin embargo, luego tomó más fuerza cuando se acercaron sus fans y les compartieron que ellos también se habían quedado con ganas de darle un beso a su abuelita o a sus padres que fueron deportados. De ahí se convirtió en un himno para sensibilizar a la sociedad sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos desde hace ya varios años y que a la fecha se ha agudizado.