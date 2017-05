Siguen problemas para Belinda por defraudación fiscal

El problema que persigue a Belinda desde el 2015 por el pago de sus impuestos parece agravarse. Después de agotar todos los recursos legales a su diposición en México, la actriz y cantante tendrá que pagar los impuestos que debe, suma por la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de ese país la ha demandado para recuperar. Si bien se ha especulado mucho sobre la cantidad de dinero que debe Belinda, hasta el momento no se ha dado a conocer el monto exacto, pese a que esta semana un tribunal federal mexicano se negó a ampararla en su solicitud para que la Procuraduría General de la República (PGR) propiciara una conciliación entre ella y la SHCP, según informaron diversos medios locales. En la sentencia, los magistrados del Tribunal Colegiado señalaron a Belinda Peregrin Schull —el nombre completo de la actriz de películas como Baywatch y Trolls— que la PGR no es la autoridad responsable para propiciar dicha conciliación. Con este dictamen, la también intérprete de “Lo siento” y “Vivir” se verá obligada a llegar a un acuerdo directo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para librar la acusación emitida en su contra. Belinda no es la única celebridad que ha enfrentado a la justicia por evasión fiscal en México. Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, Galilea Montijo, Paulina Rubio y Luis Miguel son algunos de los cantantes que enfrentaron demandas por evasión fiscal y quedaron absueltos luego de realizar el pago correspondiente. Otros que sí tuvieron consecuencias importantes fueron Laureano Brizuela en 1992, y Lupita D’Alessio al año siguiente, quienes debieron pasar una temporada en prisión por no pagar sus impuestos al gobierno mexicano.