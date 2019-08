SIENTETE MEJOR

¿Y que si la muñeca fuera blanca?

¿Y que si la muñeca fuera amarilla?

La polémica se armó por el color y los “rasgos” de la muñeca.

Porque no se le ocurrió crear un “alien” de color negro y así no hay

problema

En lo particular, sí se me hubiera ocurrido esa idea; para no meterme en

problemas pues hubiera creado muñecas de diferentes colores. Y dejaría

que cada quien escogiera el color que mas le gustara para golpear a la

muñeca.

Es mas, haría un muñeco de piedra y dejaría que las personas lo pintaran

como Dios les diera entender y que lo golpearan con la cabeza… si no se

quita el estrés dándole de cabezazos… pues de perdido habría hecho el

intento. Y por si no le sale otro compromiso… pues entonces quédese en

casa sobándose su cabeza.

————————————————————————————————-

A un novato apostador este en el hipódromo… le ha ido tan mal que sólo

le quedan 50 dólares, cuando ve a un cura bendecir a un caballo. Así que

arriesga sus últimos dólares y apuesta a ese caballo… y que gana el

caballo. Sigue los pasos del cura y en la siguiente carrera ve que se acerca

a un caballo y lo bendice… así que lo que había ganado ahora lo pone a

ese caballo… y que gana también.

Así estuvo siguiendo al cura y a cada caballo que bendecía le apostaba.

Habiendo ganado mucho dinero quiere hacer su última apuesta y en eso

ve al cura que toca la frente, los ojos, la boca, el corazón, las patas de un

caballo… y apuesta todo lo que ha ganado a ese caballo.

Sorpresa… el caballo al que le apostó pierde… lo peor… llega en último

lugar.

Sin salir del shock… va a donde está el cura y le reclama lo que ha pasado.

–

Pero que es lo que tienes hijo-.

–

Es que a cuanto caballo usted bendecía… le apostaba y estuve

ganando, pero este último que usted bendigo perdió padre, no

entiendo lo que pasó.