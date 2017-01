SI NO PUEDES CON TU ENEMIGO…

Esta tomando muy en s e r i o su nuevo trabajo… y creo q u e muy en serio. No le importa el color, su procedencia… solo que este de acuerdo a la necesidad de donde lo quiere poner, o mejor dicho en donde lo necesita. Es muy dificil la elección del personal que estará trabajando mano a mano con él. Un error y no se lo van a perdonar. Así que tiene que poner mucha atención al historial de sus elegidos. Desde un principio dije que era muy hablador (hocicón), ahora solo falta comprobarlo. Me llama la atención que mucha gente sigue atacándolo y esta en todo su derecho de hacerlo… pero los hispanos? Porque querer enfrentarlo? Que se va a ganar? Su respeto? No lo creo. Hay muchas maneras de pelear incluso una de ellas es no peleando. Ya lo dice el sabio y reconocido refran: “si no puedes con tu enemigo… únetele”. Porqué esa terquedad de enfrentarse a él? Que se va a ganar? NADA. Así como lo esta leyendo. Vino el Papa a este país y mucha gente estaba muy emocionada porque le habian pedido que hablara en el Congreso pidiendo la Reforma Migratoria… que paso? NADA. Muchas mujeres fueron caminando hasta la Capital de EU pidiendo la Reforma Migratoria y que paso? NADA. Que es lo que quiero decir? sencillo, que hay manera de hacer las cosas… pero asi no. Por mas que le busco y no encuentro la forma de hacerlo… bueno, me queda una y esta es: trabajando. No perdamos tiempo en manifestaciones demostrando nuestra inconformidad NO NO NO NO NO y mas NO. Hagamos lo que nos hizo venir a este país. Que tal parece se nos ha olvidado. Recordemos lo que pensabamos cuando estabamos en nuestro pais, que era la de trabajar. No pensabamos en otra cosa mas que en trabajar. O no me diga que usted tenía planes de venir a manifestarse y a exigir papeles para poder trabajar en este país? Verdad que no? Pues entonces vamos a trabajar y no andemos diciendo tonterias como la persona que salió en la TV. Que pidió que a la hora de la ceremonia de toma de posicion de Trump apaguemos las televisiones como una manera de protestar. Caray, nos falta cerebro para hacer bien las cosas. En que cabeza cabe semejante tonteria? Si no lo quiero ver pues no lo veo y ya. A poco cree que Trump va a decir… -los hispanos no vieron la ceremonia, asi que para que no sigan haciendo esas cosas me voy a retractar de lo que he dicho…- sera? Muchos artistas estan diciendo que no asisitirán a la ceremonia… pero tambien hay quienes han confirmado su asistencia. Y le estamos pidiendo tolerancia a Trump? Donde quedó eso de que debemos de poner el ejemplo? Tampoco estoy diciendo que seamos unos agachados. Esto es lo que hay? Pues bien, a trabajar. Que nos van a deportar? A trabajar se ha dicho. Siempre he recomendado de que nos portemos muy bien. Que no llamemos la atención de la policía. Una vez que nos tenga la policía lo mas seguro es que llame a Migración… y luego ya sabemos lo que sigue. He escuchado a mucha gente decir que estas tierras nos pertenecían. Y estoy de acuerdo… nos pertenecían. Pero eso fue en el pasado, ahora tenemos que respetar lo que hay y punto. Vamos a demostrar de que estamos hechos y a que hemos venido a este pais. No nos dejemos llevar por ideas tontas que a nada nos llevan, mas que a una confrontación que de por si ya la tenemos perdida. Insisto en que nos pongamos a trabajar. Demostremos de que no somos lo que Trump piensa. Que si bien es cierto de que hay corrupción, tráfico de drogas… por unos, no somos todos. No inculquemos el miedo a nuestros hijos. No inculquemos el odio a nuestros hijos hacia las autoridades. Me gustaría que las personas que reciben ayuda del gobierno para su comida o apartamento lo dejarán de usar, pero sería casi imposible; solo seamos mas inteligente al gastar esa ayuda. Si no podemos con el enemigo… vamos a unirnos a él. Y mas si es mas fuerte que nosotros. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo. com y editorial@novedadesnews. com