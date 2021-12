SI CREEN QUE VAN BIEN

Manejaba de madrugada rumbo a mi trabajo algo cansado, cuando de repente al escuchar una noticia me dio risa como si hubiera oído un chiste.

Lo he dicho muchas veces que no veo noticias porque no me gusta… pero esta vez encendí la radio y mientras que buscaba un Cd estaban la noticias.

Si ya sé que estoy un poco atrasado en tecnología… por eso lo de los Cds. Pero me gustan mis Cds… y qué. Volviendo al tema de la noticia… el gobierno de Biden esta considerando contratar “braceros” para que vengan a trabajar a este país. Ya que la falta de mano de obra continua. En serio ¿creen que esta es la solución? No pos si que esta “gueno el asunto”. ¿Me están diciendo que este país no tiene la mano de obra que necesita? Veamos, el país tiene un aproximadamente… 330 millones de habitantes. De estos, 258 millones son mayores de 18 años, o sea que ya pueden trabajar. ¿Acaso necesita mas de estos 258 millones para poder sacar el trabajo que necesita el país? Puede ser que usted diga: Los ancianos… no trabajan, cierto. Los enfermos… no trabajan, cierto. Hasta aquí totalmente de acuerdo. Y todos los demás… ¿qué? Estoy hablando de los que reciben ayuda del gobierno para pagar la renta, estampillas para comida, medicinas, y cuanto se le antoje al ciudadano americano, hasta teléfonos celulares les da el gobierno.

¿Cómo es posible que se les ocurra mejor contratar a gente de otro país en vez de poner a trabajar a los que están recibiendo ayuda económica? No estoy en contra de que se contrate a personas que quieran venir a trabajar, a poner el ejemplo… NO NO NO NO NO y mas NO NO NO. Estoy en contra de que no se ponga a trabajar a la gente que ya se acostumbró a que le den en la mano lo que quiere… no lo que necesita. Son dos cosas muy diferente. Estoy consciente de que hay personas que necesitan la ayuda del gobierno, pero creo que son muchos… ¿dije muchos? Mas bien son DEMASIADOS los que están abusando. Quiero contar un caso que pasó en mi familia. Mi padre se enfermó y en el hospital tuvo una hemorragia a medianoche y los doctores no se dieron cuenta sino hasta en la mañana… demasiado tarde. Cuando fuimos al hospital y al ser informados de lo que pasaba di la autorización de que se operara a papá. Los doctores dijeron que no podían porque necesitaban que mi padre estuviera consciente. Esto fue el martes. Le estamos administrando sangre. Y ¿para qué? Para mantenerlo con vida. Pero esa sangre que le están administrando es la misma que esta dejando ir por su intestino… qué caso tiene ponerle sangre si la esta echando tal como se la están poniendo… no entiendo. Pues así es, no lo podemos operar hasta que esté consciente su padre. Pasaron 4 días y el sábado dijeron que iban a operar a papá. Pero ¿para qué? Mi padre desde el martes que no está consciente. Vamos a hacerle la lucha- Y ¿por qué no hicieron la lucha el martes? No respondieron los doctores. Después entendí porque no lo habían operado. Cuando mi padre salió de la operación había un 30% de que respondiera a la operación. Eso fue el sábado en la mañana. Para el mismo sábado había un 20%, para el domingo en la mañana había un 10%… ese domingo mi padre murió. El martes que empezó todo… ese día me despedí de mi padre. Para mi él ya había muerto. Para no darle mas larga a esta historia… los doctores cobraron los días que estuvo en el hospital, la operación, el material que usaron y hasta cada gota de sangre que le pusieron. Negocio ¿no? Cuando estaba escuchando la noticia de traer mano de obra de otros países me recordó el caso de mi padre. Quieren arreglar la situación de la mano de obra en este país cuando la que tienen le están dando todo lo que quieren en vez de ponerlos a trabajar. Están desangrando al país y el gobierno no hace nada para arreglar la situación. Le están metiendo sangre, en vez de parar la hemorragia que tiene el país. El país cada día se endeuda más, más y más y pareciera que a nadie le importara. Pongan a trabajar a todas esas personas que están recibiendo ayuda del gobierno… ya estuvo bueno de tanto tiradero de dinero. Lo digo también por mis paisanos que ya les gustó que el gobierno los esté manteniendo. Lo he dicho muchas veces. Tengo 6 hijos y el gobierno nunca me dio un galón de leche. Me lo ofreció, pero no quise. Mientras que pueda lo voy a hacer… dije. Gracias a Dios que nunca lo necesité. Es muy difícil, es cierto. Pero gracias a Dios que lo logré. Recuerdo muy bien que les dije a mis hijos en ese tiempo; les voy a dar lo que necesitan, no lo que quieren. Ojalá y el gobierno me escuchara… pero igual, no haría nada. Por eso digo, si creen que van bien… síganle. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com