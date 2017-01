Servicio gratis para llenar solicitudes de ciudadanía

Un ciudadano no puede ser deportado de Estados Unidos. Fort Worth, TX. – A la expectativa de una nueva administración federal, Proyecto Inmigrante ICS, Inc. estará ofreciendo servicios gratuitos para llenar la solicitud de ciudadanía (N-400). Los servicios se llevarán a cabo en las oficinas de Proyecto Inmigrante ubicadas en Fort Worth y en Irving, desde este martes 10 de enero hasta el sábado 21 de enero de 2017. De acuerdo a USCIS, en los primeros ¾ del año fiscal 2016 más de 740,000 residentes permanentes legales en el país se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos y se estima que 8.8 millones de residentes permanentes son elegibles para naturalizarse, aproximadamente 250,000 de ellos viven en el norte de Texas. “El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los Residentes Legales Permanentes (LPR’s) a obtener su ciudadanía e impulsar la reunificación familiar,” dijo Douglas Interiano, Director General de Proyecto Inmigrante. Los residentes permanentes interesados en aprovechar esta oportunidad deben cumplir los siguientes requisitos: • No tener antecedentes penales • Tener 18 años de edad o más • Ser residente permanente por lo menos 5 años o 3 años si está casado(a) con un ciudadano(a). • No haber vivido fuera del país por más de 6 meses •Tener buen carácter moral • Hablar, leer y escribir inglés básico • Tener conocimiento del gobierno e historia de los Estados Unidos Las oficinas están abiertas de martes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas en aprovechar este servicio gratuito deberán hacer una cita llamando al (1)-888-793-2182 ext. 201 Para más información o entrevistas puede comunicarse con Andy Beltrán, Asistente Administrativa del CEO, vía correo electrónico: andy.beltran@ proyectoinmigrante.org Nota: Se recomienda que los interesados lleven una copia (ambos lados) de su tarjeta de residencia permanente, su licencia de conducir, su seguro social y adjunto con esto los documentos originales. Es importante que también tenga con usted las fechas y lugares de trabajo al igual que las fechas de los viajes que haya hecho fuera de los Estados Unidos en los últimos cinco años. Los residentes permanentes son responsables de cubrir la cuota que requiere el servicio de inmigración (USCIS).