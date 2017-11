Sergio Mayer Mori se defiende de las acusaciones de ser homosexual

México.- La paciencia tiene un límite y la de Sergio Mayer Mori parece haber alcanzado su tope. El hijo de Bárbara Mori ha roto su silencio durante su llegada a un evento de moda en México. Unas declaraciones donde habla de todo sin tapujos y en las que no deja en el mejor de los lugares a su ex y madre de su hija Mila, Natália Subtil. Reconoce que las acusaciones vertidas por la modelo le han hecho daño pero también que hay muchas mentiras. “Yo creo que la verdad a cualquier edad fuera de tener 19, 15, 40 o sea, a la gente la presión es la presión, una persona puede ser muy segura de sí misma, pero de todas maneras aunque digan no me afecta es demasiado, y súmale los chismes que dices: ‘güey esto ni siquiera es verdad y está en todos lados’, entonces si es mucho”, comenzó diciendo al espacio Fórmula espectacular, declaraciones que recoge el sitio La Opinión. Cuando se aborda el tema de su posible sexualidad y el tamaño de sus partes íntimas al que hizo mención la modelo brasileña, Sergio Mayer Jr. recurre al sentido del humor. “¡Ay! Está bien, que diga lo que quiera. (Lo tomo) con chiste de hecho, porque qué te puedo decir” , dijo con cara de incrédulo. Natalia tampoco le ha dejado muy bien como padre. Pero lejos de ofenderse, el joven de 19 años, prefiere ignorar sus comentarios. “Natalia que siga diciendo sus cosas, que diga lo que quiera la verdad”. Lo importante para él es su hija Mila y el tiempo que pasa con ella, lo demás ya es historia para él. De hecho, cuando es preguntado si es cierto que apenas ve a su hija, Sergio pareció molestarse y dejó las cosas bien claras. “La verdad es que sí la veo y la amo, la amo, es una chin…na mi hija, es una preciosa. Está cab…. ya empieza a (balbucear)”, dijo sobre su pequeña. En las últimas horas Sergio ha publicado un video junto a su mami, la actriz nicaraguense, donde se ven de lo más unidos. Ella ha sido su gran apoyo en momentos de bajón y su unión queda más que reflejada en esta grabación casera. Hace unos días Telemundo recogía unas declaraciones de Natália donde confesaba que cuando conoció a Sergio pensó que era bisexual. Incluso aseguró que en su pasado el padre de su hija había tenido una relación homosexual. “Cuando empecé a salir con él, un amigo gay me preguntó qué hacía con él, porque Sergio era homosexual, pero yo le dije que ‘para nada’; entonces me confesó que un amigo de él anduvo con Sergio, y yo nunca lo creí del todo, pero te queda la duda y siempre jugué con él diciéndole que un día me iba a decir que es gay”, dijo la maniquí de 29 años. A juzgar por sus últimos posts en redes, parece que ha Sergio no le han afectado demasiado estas declaraciones ni le han borrado la sonrisa de su cara.