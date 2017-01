Sergio Bueno confirma que siguen adeudos en Chiapas

MÉXICO — El técnico de Jaguares, Sergio Bueno, reconoció que la directiva tiene adeudos con algunos de los jugadores, pero aseguró que no es una deuda “relevante” por lo que destacó que la plantilla se encuentra tranquila en el aspecto económico. En entrevista con Radio Fórmula, Bueno señaló que la gran mayoría de los jugadores se encuentran al día con sus salarios pero señaló que todavía hay algunos elementos que faltan por cobrar todo su sueldo, pero recalcó que la directiva ha realizado un esfuerzo importante en las últimas semanas. “El plantel que está contratado para este torneo tienen un contrato que empieza a correr a partir el mes de enero mientras que los jugadores que están en el equipo desde el torneo pasado están prácticamente al día excepto dos o tres jugadores que prácticamente tienen cubierto diciembre y a lo mejor hay un rezago del 20 o 30 por ciento de su sueldo pero no es un adeudo relevante”, dijo. Por otro lado, el estratega de 54 años de edad criticó la regla 10/8 de la Liga MX porque consideró que se prioriza la llegada de más jugadores extranjeros y esto provoca que los jóvenes talentos aztecas no puedan conseguir oportunidades para tener minutos en la Primera División. “Estamos totalmente distorsionados como liga con esta nueva regla que apertura la llegada del jugador extranjero y sin duda esto le resta oportunidades al jugador mexicano por más que se quiera argumentar que el jugador de calidad siempre podrá destacar yo no comparto del todo en ese sentido porque cuando tu fichas a un extranjero significa que es un jugador maduro y que viene con un recorrido importante y entonces le tapas al jugador joven mexicano que le cuesta cada vez más trabajo abrirse camino”, señaló. Sergio Bueno puntualizó que en diversas ocasiones se ha comprobado que hay jugadores mexicanos de mayor calidad en las plantillas pero algunos técnicos prefieren colocar a elementos extranjeros debido a “otros intereses”. “Habría que manejar diferentes versiones en esto porque yo diría que si tu traes a un jugador extranjero que tiene más calidad que el mexicano estás buscando el resultado favorable a nivel deportivo pero si esto no es así y tienes en tu plantilla a un jugador mexicano que tiene más calidad que el foráneo pero aun así decides alinear al extranjero pues seguramente el que lo hace privilegiara otros intereses que queda claro que en este medio existen”, indicó. Jaguares, que viene de perder ante Pachuca por 1-0, el domingo se medirá a los Diablos Rojos del Toluca.