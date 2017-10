“Señora Acero. La Coyote” supera las anteriores temporadas

* La nueva entrega se estrena el 6 de noviembre por Telemundo México.- (Notimex) El actor Luis E r n e s t o F r a n c o sostuvo que la nueva temporada de la serie de televisión “Señora Acero. La Coyote” superará por mucho a las anteriores entregas, con base en un argumento de acción y reflexión respecto a la migración. La producción basada en una historia de Roberto Stopello, escrita por Indira Páez, para mostrar la dolorosa realidad del cruce de los latinos en Estados Unidos, se estrena el 6 de noviembre por el canal Telemundo. “La ventaja de filmar una serie y estrenarla después es que puedes medir lo que funciona o no, sobre todo en un tema tan complicado como la migración ilegal. Se trata de hacerlo entretenido, que no acabe siendo un juicio o nada más un reflejo de la realidad”, platicó Franco en entrevista con Notimex. Precisó que escenas de acción extrema, enfrentamientos y mucho de amor y desamor disfrutará la audiencia en el nuevo ciclo que protagoniza al lado de Carolina Miranda. “En cuestión visual tomaron decisiones muy acertadas, yéndose por el lado cinematográfico. Sobre todo, trajeron a Felipe Aguilar en la producción ejecutiva y a Miguel Varoni en la dirección, quienes le dieron una frescura y nuevo lenguaje. En mi punto de vista, supera mucho a lo que yo había imaginado”, remarcó. Luis Ernesto Franco comentó que le llamó mucho la atención la manera en que se grabaron varios capítulos con escenas en las que, incluso, pusieron en riesgo su vida. “Cuando me entregaban los guiones siempre me preguntaba: ‘¿cómo van a hacer esto en un llamado? Hubo escenas muy complicadas, con muchos personajes y yo decía: ‘no lo vamos a hacer, esto va a quedar pendiente’, pero no era así, terminábamos haciendo todo y muy bien, lo cual indica el alto nivel de producción que tenemos”. Uno de los aspectos que más llaman la atención del actor son los temas que se abordan y sin censura, como cuando hablaron acerca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando éste estaba en campaña política. “Se tuvieron que hacer muchos cambios en ‘Señora Acero’ para que ésta no muriera, por ello es que se cambiaron a algunos actores y directores. Fue algo totalmente extremo, un giro de 180 grados, porque los temas que se abordan se reflejaron de una manera más cruda, sobre todo en el caso de los latinoamericanos tratando de buscar una mejor vida en Estados Unidos”, puntualizó. “Señora Acero. La Coyote” también cuenta con las actuaciones de Michel Duval, Jorge Zárate, Diego Cadavid, Ana Lucía Domínguez, Oscar Priego y Rodrigo Guirao, entre otros. Se filmó en México y ciudades fronterizas como Tijuana, San Diego y McAllen.