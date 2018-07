Selena Gómez y Meghan Markle, mismo estampado para 2 vestidos

En las últimas s e m a n a s , Selena Gomez ha man t e n i – do un bajo perfil y poco se ha sabido de ella. La última vez que se dejó ver en púbico fue en junio, durante el concierto de Taylor Swift, en donde tuvo una pequeña y emotiva presentación, y en la que se deshizo en halagos para su rubia amiga. Este fin de semana, la joven estrella hizo nuevamente una aparición, pero ahora en la première en Los Ángeles de la película animada Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, en donde presta la voz a Mavis. Selena hizo su entrada triunfal por la alfombra roja azul con un conjunto de dos piezas, compouesto por una falda al tobillo y top de tirantes, de Oscar de la Renta, que forma parte de su colección Resort 2019. La cantante y actriz completó su look con joyas de Tiffany & Co, que consistían en unos aros de platino y diamantes con un valor de casi 14 mil dólares y una cadena con un dije de cruz con un precio de alrededor de 10,500 dólares. Y no podemos dejar de mencionar las sandalias plateadas de Miu Miu y el clutch con piedras brillantes. El estampado tul de jouy de este diseño resultó muy familiar para muchos, sobre todo para los seguidores de la realeza británica, ya que es idéntico al que llevó Meghan Markle hace dos semanas a la boda de Celia McCorquodale, prima hermana del príncipe Harry. Recordemos que el vestido la duquesa de Sussex fue de manga larga y falda asimétrica y vaporosa. Este mismo estampado de flores está también presente en chaquetas y otras prendas de Oscar de la Renta, ya que el blanco y el azul son dos de los colores insignia en su colección para este verano.