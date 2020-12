Seleccionan a estudiante mexicana para ir a la NASA; pide ayuda para los gastos

La mexicana Daniela Villegas es una de las 60 seleccionadas por la NASA para integrase como estudiante a uno de sus programas espaciales, pero debido a problemas económicos, su sueño podrí no cumplirse.

Daniela radica en Hermosillo, Sonora, y su constancia y disciplina lograron que la NASA se fijara en ella para invitarla a participar en el proyecto, sin embargo, costear el viaje no es viable para la economía de su familia, por lo que la estudiante recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda y poder lograrlo.

A principios de diciembre, la mexicana dio a conocer que había sido seleccionada para el exclusivo programa espacial “International Air and Space Program”, dirigido a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, pues Daniela actualmente cursa Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico Nacional de México.

“Hola, soy una de las 60 personas seleccionadas a nivel mundial para participar en el INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM de la NASA. Necesito recaudar más de tres mil 500 dólares para cubrir el costo del programa. ¿Me ayudarías difundiendo?”, escribió.

En su publicación también anexó los datos bancarios y su teléfono de contacto por si alguien quiere apoyarla. Daniela debe juntar la cantidad de 70 mil pesos o un poco más para poder estar los cinco días que se requieren en Alabama, Estados Unidos y participar en el proyecto.

Esta oportunidad es única para los jóvenes que son invitados, pues trabajan mano a mano con ingenieros de la NASA, escuchan sus ideas e intercambian experiencias de aprendizaje.

Para ingresar a estos planes de estudio se deben realizar pruebas rigurosas, aquel que lo logra no sólo gana una experiencia, representa a nuestro país frente a los demás.