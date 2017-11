SEIDO archiva la investigación sobre Kate del Castillo

Por su encuentro con “El Chapo”. La actriz Kate del Castillo podría entrar a México luego de que la Procuraduría General de la República archivara la averiguación previa en su contra, por el encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2015, por falta de evidencias. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada autorizó no ejercer acción penal en contra de la actriz por los delitos de encubrimiento y lavado de dinero. En tanto, Del Castillo reclama que la acusación dañó su reputación y exige conocer el dictamen de la SEIDO, por lo que recientemente presentó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito para que la Procuraduría le dé acceso a la resolución. Las autoridades mexicanas aseguraron que Kate siempre estuvo como testigo y no como indiciada, a lo que la protagonista de “La Reina del Sur” reviró, al señalar que la SEIDO pidió a Estados Unidos información sobre ella y su empresa, además de las llamadas telefónicas y datos sobre su empresa tequilera. Desde el 31 de enero la SEIDO envió al juez un oficio informando la autorización del ejercicio no penal, no obstante, el asunto se resolvió hasta el 16 de mayo cuando Kate se manifestó a través del amparo. La actriz podría regresar a México, aunque el gobierno federal todavía tiene una investigación pendiente sobre su situación fiscal. Con información de Animal Político