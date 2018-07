Según autoridades, los operativos serán de una manera permanente

Los operativos son implementados por el gobierno del Estado y el SAT, principalmente en Reynosa; la ciudad de Nuevo Laredo no está exenta. Nuevo Laredo, Tams.- El director de Patrimonio Estatal, Alejandro Mayne, señaló en una declaración que el gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Ingresos, mantendrá de manera permanente los operativos para detectar unidades de procedencia ilegal, para su decomiso. Señaló que estos operativos son “sorpresas” para evitar alertar a la población y a quienes comercializan unidades chocolate, y se realizarán mayormente en las ciudades fronterizas del norte del Estado, ya que es donde hay un mayor número de tales unidades que no acreditan su legal estancia e incluso hay un gran número de negocios dedicados a su venta, conocidos como lotes. Se hará de manera coordinada con elementos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y corporaciones policiacas. Estos operativos se han implementando mayormente en Reynosa; sin embargo, esta ciudad fronteriza no está exenta. El funcionario estatal añadió que las unidades decomisadas serán resguardadas en espera de que el propietario la reclame, de lo contrario, el Estado se quedará con ella en base a las atribuciones de la ley para después ponerlas a disposición de alguna institución u organismo estatal que requiera unidades y entregarla como donación. Como por ejemplo en Reynosa, donde se hicieron algunos decomisos, las unidades que no fueron reclamadas están por ser entregadas a algunos organismos. Para José Guadalupe Bautista Montoya, agente aduanal especialista en importación vehícular, esta clase de operativos se enfocan en los lotes y no en los ciudadanos en general. “Lo que yo veo en esto, es que los operativos van enfocados a los negocios que venden vehículos procedentes de Estados Unidos, los llamados lotes, no es que vayan en contra de la ciudadanía, sino de estos negocios para que acrediten la legal estancia de los vehículos en Tamaulipas”, explicó Bautista Montoya. Sin embargo, consideró cuestionable que el gobierno pueda disponer de las unidades para asignarlas a dependencias u organismos gubernamentales. Por su parte la diputada federal Yahleel Abdala mencionó: “La única autoridad facultada para decomisar vehículos americanos es el SAT, pero actualmente firmó un convenio de colaboración con el Estado para que ellos también puedan hacerlo, aún así no pueden si estás dentro del límite fronterizo y para poder hacerlo deberán mostrarte o traer una orden escrita de decomiso y con las especificaciones del vehículo. “Lo que sí hay que tomar en cuenta es que no se debe traer placas sobrepuestas porque eso sí es delito federal”, puntualizó. EL DATO Fue a finales de noviembre del año pasado, cuando los tamaulipecos se alertaron ante este tema con el decomiso de 137 vehículos con placas norteamericanas en un operativo sorpresa coordinado entre el SAT y elementos de Seguridad Pública en un lote de autos en Reynosa. Derivado de los hechos, en la junta de coordinación política del Congreso de Tamaulipas se propuso el empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera para tener un control e información de los conductores; sin embargo esto no se ha concretado. En Nuevo Laredo se estima que el 40% de los autos que circulan en la ciudad son ilegales.