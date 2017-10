Secuestran a Rafael Inclán

El actor ha preferido guardar silencio sobre el incidente, sin embargo, una revista de espectáculos lo reveló. MÉXICO.- Rafael Inclán fue privado de su libertad durante una de las locaciones de la telenovela “Mi marido tiene familia” en el estado de Oaxaca, ha dado a conocer una publicación. El actor prefirió no hablar del incidente durante el resto de las grabaciones del proyecto de Televisa, y continúo con su labor hasta el último día. “Los primeros días no quiso salir; pero nos dijo: ‘ya lo viví, fue horrible, pero la vida sigue y tengo que continuar trabajando porque estoy vivo’, y eso está haciendo”, explicó una fuente al medio. Afortunadamente el proyecto llegó a su fin sin otra eventualidad, pero por lo pronto Rafael confesó que no regresará a Oaxaca por una larga temporada. “Espera que pase el terrible susto”, agregó la fuente. Se rumora que debido al éxito de “Mi marido tiene familia” se contempla que para el primer trimestre del 2018 se prepara una segunda parte del proyecto, de la cual se desconoce si Inclán formará parte tras el amargo momento que vivió.