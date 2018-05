Secuestran a niña en Oak Cliff Amenaza de tiroteo en UT Southwestern

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Un edificio del complejo UT Southwestern de esta ciudad fue evacuado por la policía del hospital después de que se descubrió una carta en la que se amenazaba con realizarse un tiroteo el lunes por la mañana. Las autoridades no identificaron “amenazas inmediatas”, pero el inmueble fue evacuado por precaución, según una declaración escrita del hospital. Las operaciones volvieron a la normalidad alrededor de la 1 pm, dijo el hospital. UT Southwestern no especificó qué edificio fue evacuado, pero informó que era un edificio de oficinas académicas no clínicas. El hospital señaló que su fuerza policial estaba investigando la amenaza y patrullando el campus. El hospital indicó que la ubicación y el contenido de la carta no se revelaron porque formaban parte de la investigación. Una portavoz de la Policía de Dallas manifestó que dicha corporación no había sido contactada por UT Southwestern. No se han proporcionado más detalles de lo ocurrido. SECUESTRAN NIÑA: O. CLIFF La Policía de Dallas está buscando a un hombre que pudo haber secuestrado a una niña de 5 años en Oak Cliff y luego la dejó en un estacionamiento. Después de que fue localizada, la menor fue examinada por trabajadores de emergencia y entregada a su familia. Los agentes respondieron a una llamada en la cuadra 300 de Tyler Street, donde la niña había estado jugando con otros niños en el patio de un complejo de apartamentos. Ahí es donde el hombre secuestró a la niña para luego abandonarla, dijo la Policía. Un testigo vio a la niña un poco más tarde caminando en un estacionamiento cercano, según los investigadores. Una descripción detallada del presunto raptor no ha sido dada a conocer por las autoridades del orden. ATROPELLAN A PATINADORA Un conductor perdió el control de su camioneta cuando se dirigía por una carretera al norte de Oak Cliff, golpeando fatalmente a una patinadora para lue- go chocar contra el costado de una tienda de conveniencia. El incidente ocurrió en la estación de gasolina Valero ubicada en la cuadra 300 de South Marsalis Avenue, en la carretera interestatal 35E. Pocos detalles estuvieron disponibles de inmediato sobre el accidente. KTVT-TV (Canal 11) informó que una camioneta marrón atropelló a la patinadora, y las imágenes de un helicóptero mostraron la mitad delantera del vehículo dentro de la tienda, con bloques de hormigón blanco esparcidos a su alrededor. No hubo información disponible sobre lo que condujo al accidente o las condiciones del conductor o de cualquier otra persona en la tienda. Los ayudantes del sheriff del condado de Dallas estaban investigando el incidente. BALEAN A UN HOMBRE Un hombre recibió varios disparos en el estacionamiento de un restaurante en el sureste de Oak Cliff. La Policía de Dallas dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 12:15 a.m. en Lil Cajun Grill & Sports, localizado 5215 Singing Hills Drive. La víctima recibió cuatro disparos en el estómago y fue hospitalizada en estado grave. La Policía informó que continuaba investigando los hechos para dar con el paradero del presunto agresor. SENTENCIAN A VIOLADOR Un conductor de Uber que fue declarado culpable de agredir sexualmente a una cliente en su casa de Dallas afirmó que iniciaría una huelga de hambre después de que fue sentenciado a 25 años de prisión. “No veo cómo un beso apasionado se convirtió en asalto”, dijo Talal Ali Chammout en voz alta al juez mientras los alguaciles lo sacaban de la sala. Chammout afirmó que tuvo relaciones sexuales consentidas con una cliente de 27 años después de llevarla a su casa. Pero un jurado del condado de Dallas condenó al acusado de 59 años por el asalto, y el juez del distrito estatal Gracie Lewis determinó su sentencia. El asalto ocurrió el 25 de julio de 2015, luego de que Chammout recogiera a la mujer en Oak Lawn y la condujera a su casa en el oeste de Oak Cliff. La mujer, que había estado bebiendo el día del asalto, no recuerda los detalles del asalto, pero dijo que nunca consintió tener relaciones sexuales con Chammout. La mujer recuerda que él la siguió a su casa y ella le pidió que se fuera. Cuando recuperó el conocimiento, la mujer tenía rasguños en las rodillas y un golpe en la parte posterior de la cabeza, según muestran los registros policiales. Después del arresto de Chammout, Uber admitió que se le permitió conducir por error para la compañía. Chammout, que había estado en prisión federal acusado de posesión de armas, usaba un permiso falso de conducir de la ciudad de Dallas en el momento del incidente. La mujer lloró después de que Chammout fue declarado culpable, pero optó por permanecer fuera de la sala. El fiscal Trey Stock dijo que la mujer quería seguir ade- lante después de esperar casi tres años para que el caso fuera a juicio. Manifestó que espera que el veredicto del jurado y la sentencia del juez envíe un mensaje a las víctimas de agresión sexual para que se presenten. “Al menos podemos ayudar a la gente”, indicó Stock. Durante la audiencia de sentencia, una mujer testificó que en mayo de 2015, Chammout puso sus manos en la parte posterior de sus muslos mientras subía a su SUV durante un viaje en Uber. Ella recordó a Chammout mirándola en el espejo retrovisor. Expresó que el conductor “sonrió con una sonrisa espeluznante durante todo el viaje”. “Solo pensé: ‘Qué asqueroso. Qué encuentro más extraño’”, testificó. Cuando comenzó a salir de la camioneta para seguir a sus amigos y esposo, Chammout “cerró la puerta de mi lado y me dijo: ‘Te quedas, ¿verdad?’”. La mujer y sus amigos trataron de averiguar cómo reportar el incidente a Uber, que no habían usado antes. La mujer contactó a la policía después de ver que Chammout había sido arrestado por un cargo de agresión sexual. Quería que la Policía supiera que se había comportado de manera extraña con las mujeres antes del asalto. “Solo pensé, ‘seguramente, ella necesita apoyo’”, dijo la mujer acerca de la víctima de asalto sexual. La mujer atacada en julio de 2015 más tarde presentó una demanda contra Chammout, su compañía de limusinas y Uber. Presentó una solicitud para desestimar el caso en diciembre, según los registros judiciales. La abogada defensora, Heather Barbieri, argumentó antes de la condena de que la mujer no era creíble porque había entablado la demanda pocas semanas después del asalto. “Hay un motivo” para que la mujer avance en el caso criminal, dijo la abogada Heather Barbieri. Pero Stock replicó que la demanda se resolvió fuera de la corte hace años y que existe un acuerdo de no divulgación. La mujer no tendría ningún beneficio financiero para seguir adelante con el caso criminal. Los acuerdos de confidencialidad como el del caso de Chammout ayudaron a Uber a mantener en silencio las acusaciones de violación y acoso sexual. CNN informó que más de 100 conductores de Uber han sido acusados de abusar o agredir sexualmente a pasajeros en los últimos cuatro años. La semana pasada, Uber anunció que ya no obligará a los pasajeros a un arbitraje si alegan que han sido agredidos sexualmente o acosados. Anteriormente, los términos de servicio de la compañía de viajes en cadena empujaban a los acusadores al arbitraje. El abogado de Dallas Quentin Brogdon, quien ha representado a mujeres en dos casos contra Uber, dijo que la compañía aún necesita hacer más para proteger a sus pasajeros. “Uber debería llevar a cabo investigaciones más exhaustivas del historial delictivo de todos sus conductores y debería aceptar la responsabilidad de los actos de sus conductores”, señaló. “Estos pasos adicionales comenzarían a poner la lucha declarada de Uber contra los ataques sexuales cometidos por sus conductores”.