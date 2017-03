Sebastián Zurita dice que “todo bien” con la salud de su madre

El actor Sebastián Z u r i t a aseguró que “todo bien” con la salud de su madre, la actriz Christian Bach, cuyo trabajo más reciente en televisión fue a través de “La impostora”, en 2014. “Esa nota es vieja, ya la contesté en su momento y lo pueden checar en sus archivos”, respondió Zurita cuando la prensa le preguntó sobre el estado de salud de la argentina, quien destacó en telenovelas como “La patrona” y “Vidas robadas”. “Es muy desgastante seguir repitiendo lo mismo. No voy a abundar en repetirlo, pero todo bien. De parte de mi familia muchas gracias por preocuparse y por preguntar”, señaló. El 30 de marzo se llevará a cabo el estreno de la obra “El otro lado de la cama”, en la que Sebastián Zurita interpreta a “Javier”, un mitómano que vive desde hace varios años con su pareja “Sonia” (Camila Sodi). Sin embargo, el actor descartó que Christian Bach asista a la primera función, aunque su padre, Humberto Zurita, quizá llegue a las representaciones previas con público. “Mi papá está filmando ‘La querida del Centauro’ y vendrá a los previos, pero mi mamá y mi hermano (Emiliano) están en Nueva York. Él ahorita se está graduando, pero siempre están conmigo en los momentos importantes, aunque me da un poco de cosa tenerlos enfrente y yo cantando”, comentó. Hace unos meses trascendió que Christian Bach atravesaba por un periodo difícil de salud porque padecía una enfermedad degenerativa incurable en los huesos, por lo que se le complicaba moverse. Al respecto, su esposo Humberto Zurita explicó hace unos días que tiene “un problema con una vértebra que le está mordiendo un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo a ver si sale adelante”. A través del canal de paga TL Novelas se puede observar la retransmisión del melodrama “Bodas de odio” que Bach protagonizó en 1983 al lado de Miguel Palmer y Frank Moro. Ha sido uno de sus grandes trabajos como actriz.