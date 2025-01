Sean Ono Lennon busca innovar, no solo repetir, el legado de su padre

Recientemente a cargo de la obra de su difunto padre, Sean Ono Lennon está teniendo un momento destacado. El único hijo de John Lennon y Yoko Ono ganó este año un Premio de la Academia por un cortometraje basado en la canción de sus padres de 1971 “Happy Christmas (War is Over)” y, unos meses después, fue nominado por primera vez al Grammy, por producir varias cajas del álbum “Mind Games”, lanzado originalmente en 1973.

“Se siente abrumador y surrealista”, dijo Lennon, quien también compartió recientemente un Premio Webby con su madre por el proyecto de arte interactivo de Ono “Wish Tree”. Para Lennon, quien tenía 5 años cuando el ex Beatle fue asesinado en 1980, el trabajo es una forma de conectar con su padre. Es más que una misión de preservación: en “Mind Games”, tomó licencias artísticas, desmontando las grabaciones de la música de John Lennon para crear algo completamente nuevo.

Lennon se inspiró, en parte, por otro descendiente de los Beatles, Dhani Harrison, quien ayudó a reempaquetar el “All Things Must Pass” de su propio padre. Dhani Harrison también está detrás de la reedición de este otoño de “Living in the Material World” de su padre, pero esa experiencia no se parece en nada a lo que Lennon hizo con “Mind Games”.

Además de la música, la innovadora caja está modelada a partir de una de las piezas de arte de su madre y está llena de reproducciones de arte, música oculta, video, mensajes y rompecabezas, algunos solo visibles a través de una luz ultravioleta que se incluye, después de todo son “juegos mentales”. La caja de lujo se vende por 1.350 dólares, pero hay opciones menos costosas.

Fans a través de la ventana

Lennon, de 49 años, sabía que su padre era músico antes de morir, de niño lo acompañó al estudio para algunas sesiones de “Double Fantasy”. Pero entender realmente su impacto llegó más tarde, como cuando escuchaba a los fans cantar la música de su padre fuera de su apartamento en Nueva York en el cumpleaños del 9 de octubre que compartían. “Era bastante claro para mí que eso no estaba sucediendo con mis amigos”, dijo.

La música de su padre sonaba constantemente en casa, y aprender a tocar esas canciones inició su propio viaje para convertirse en músico. “Creo que me habría rebelado más contra la música de mi papá —y la de mi mamá— si hubiera crecido con mi papá en casa y hubiera estado enojado con él o me hubiera rebelado contra él”, le dijo a The Associated Press. “Como él no estaba, siempre he valorado mucho la música como una parte viva de él”.

Heredó el trabajo de mantener viva la música de su padre para las nuevas generaciones cuando su madre, ahora de 91 años, se retiró. En las notas del álbum de “Mind Games”, Lennon explica que “la única manera significativa en que puedo mostrar mi amor por él” es trabajar duro en su música y mantenerla en la conciencia cultural. Eso es conmovedor, y quizás un poco triste. ¿Realmente Lennon tiene que demostrarle a alguien que ama a su padre?

“¿Qué más puedo hacer en esta Tierra para expresar mi amor y reverencia por mi padre que hacer un trabajo increíblemente meticuloso cuidando su música?”, dijo. “No puedo pensar en nada más, aparte de cuidar a mi madre, lo cual también trato de hacer”.

Esa reverencia por sus mayores provino de su madre, cree. Cuando sus abuelos japoneses vinieron a Estados Unidos “era como si el presidente estuviera de visita”, recordó. Solo después de comenzar el proyecto “Mind Games” Lennon aprendió que el álbum no fue particularmente bien considerado cuando se lanzó. Encontró una entrevista donde incluso John Lennon lo consideró una transición de un período de activismo político a ser músico de nuevo. La canción título fue su único éxito.

Esa actitud persiste, a juzgar por un sitio en línea llamado “Brutally Honest Rock Album Reviews”. En una reseña sin firmar, el autor dijo que la reedición de “Mind Games” define el exceso. “Ahora puedes poseer y atesorar para siempre seis versiones diferentes de canciones que en el mejor de los casos eran inolvidables y en el peor, una completa pérdida de tiempo”.

“No me metí en la música porque tuviera algún gran talento o algo así”, dijo. “Me metí en ella porque mi papá era este músico famoso y tocar sus canciones y aprender su música me hacía sentir más cerca de él”.