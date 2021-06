SE LOS DIJE

Cuando empezó lo de la pandemia dije que era puro cuento… y lo sigo sosteniendo y a las pruebas me remito. Recuerdo que mucha gente me pedía mi opinión y que al saberla me mandaban por un tubo. No faltó quien me dijera que no era sensible. ¿Que no estás viendo los muertos que el virus está matando? ¿Que no ves lo que las noticias están diciendo? ¿Hasta cuando vas a aceptar la mortalidad de coronavirus? ¿Por qué no te vas a vacunar? Terco… terco, terco me decían. ¿Te crees mucho? ¿A poco sabes más que los doctores? No me creo y no se mas que los doctores… en lo que ellos estudiaron, pero lo que si sé es, que todos esos doctores me hicieron los mandados porque ya se están dando cuenta de que el feroz y mortal coronavirus cada vez se le están sacando sus trapitos al sol. “Ya no es tan mortal” ni contagioso como decían que era. Me daba risa que lo querían controlar con un gel antibacterial. Quererlo detener guardando 6 pies de distancia. Querer detener el contagio prohibiendo reuniones de más de 20 personas. Imponer que usaran mascarillas tanto enfermos como gente saludable. Ahora obligando a vacunarse, sabiendo muy bien que el virus esta mutando (ya perdí la cuenta de las mutaciones que lleva, creo que van 9) y todavía quieren que la gente se vacune cuando bien saben que esa vacuna no sirve para el coronavirus que esta mutado. Como la gente no se informa, no sabe que el coronavirus existe desde hace casi 200 años. Y como nadie se molesta en buscar, en indagar… o al menos informarse, pues lo que les digan se lo van a comer. En lo particular, en lo menos que pueda usar la mascara lo hago. Siento que me sofoco con esa cosa puesta. Lo dije también que lo de la vacuna era puro cuento. ¿Cómo es posible que la tuvieran lista en menos de un año? Y lo peor es que salen con unos datos… no hay efectos secundarios en mujeres embarazadas. ¿Cómo es que tienen ese dato si hacía apenas un año se había empezado el contagio? Podría seguir con lo del coronavirus, pero creo que ya mucha gente está harta del tema, y se me puede escapar el decir… SE LOS DIJE. Pero no se los voy a decir. Ojalá y esto nos sirva para ver un poco más allá de nuestra nariz y que usemos el sentido común. Mejor paso al tema que tenía en mente… AMLO. Andrés Manuel López Obrador… alias “el Peje”. Ahora presidente de México, nos esta dando mucho de qué hablar, pero mucho más en qué pensar. Los movimientos que está haciendo este personaje no son otra cosa mas que llevar al comunismo-socialismo a México. Dueño del partido MORENA ahora en el poder están esperando este 6 de junio para apoderarse del país mexicano. Este mes será crucial para los propósitos de AMLO. Me gustaría compartir los datos que están llevando a México al desastre. Pero creo que lo haga o no la gente no es capaz de darse cuenta del mugrero que esta haciendo este hombre con su partido a México. Solo para que se de una idea… ¿sabe cuánto le dan al partido Morena (bueno mejor dicho a López Obrador ya que él es el dueño de ese partido) por año? Nada mas y nada menos que 75 millones de dólares… por año, más lo que se está llevando ya sabemos cómo. Recuerdo que dije… si Peña Nieto nos dio de que hablar… Obrador va que vuela para darnos mucho, mucho, mucho más de lo que nos dio Peña Nieto… SE LOS DIJE. ¿Qué se puede esperar de una persona que nunca ha trabajado? ¿Qué se puede esperar de una persona que siempre ha vivido del gobierno? Este domingo que viene se decide mucho el destino de México. Morena buscara tener la mayoría en el congreso para poder tener todo el poder AMLO. Me llamó mucho la atención cuando dijo que se había comprado una refinería en Houston Tx. en 600 millones de dólares. Mas 600 que ya se habían dado para obtener el 50% de las acciones… total 1200 MDD. Lo que no dijo es que esa refinería tiene una deuda de 980 MDD. Aun así, son la cantidad 2 180 MDD. ¿Sabe cuanto va a costar la refinería Dos Bocas que mandó construir? Mas de 9 000 MDD. Palabras de él… la refinería que se compró va a dar una producción igual que la de Dos Bocas ¿PERDON? O sea que, está gastando más de 6 000 MDD para igualar la producción de la refinería que se compró. ¿Ve lo que LES DIJE? No ha habido crecimiento en nada… al contrario, va de “pior en pior”, pero la gente sigue creyendo en Santa Clos, Ovnis, en el Chupacabras… y en AMLO. México va que vuela para ser otra Venezuela. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com