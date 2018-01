Santos iniciará Torneo Clausura 2018 con el ánimo de revancha

Con ánimo de revancha y renovados bríos, así iniciará el equipo de Santos Laguna el Torneo de Clausura 2018 de la Liga MX, luego de fracasar en sus intentos por entrar a la Liguilla pasada. El quedar al margen de la pasada fiesta grande del futbol mexicano por los constantes altibajos sufridos a lo largo del campeonato, dejó al plantel con un sabor amargo, aunque se esforzaron por ganar los partidos, las cosas no se les dieron. Esperan que las cosas ahora sean diferentes, una vez que el técnico Robert Dante Siboldi armó el equipo como lo pretendía luego de que en el Apertura 2017 lo tomó ya arrancado el certamen tras la sorpresiva salida de José Manuel de la Torre. El timonel del conjunto lagunero pidió reforzar algunas líneas del equipo y para ello solicitó al defensa uruguayo Gerardo Alcoba, ex de Pumas de la UNAM, a José Juan Vázquez, procedente del Guadalajara, y a Jesús Isijara, ex rayo de Necaxa. De la misma forma, contará con el regreso de Bryan Rabello, quien se fue de préstamo a Pumas de la UNAM. Con la llegada de estos elementos a sus filas, Santos pretende volver al protagonismo de torneos anteriores y tratar de estar de nueva cuenta entre los primeros lugares, aunque la prioridad será salir de zona de descenso. “El equipo está con mucha sed de revancha, se han renovado las expectativas. Todos nos fuimos muy amargados el torneo anterior, queremos volver a hacernos fuertes y estar entre los primeros puestos, sin duda que en este campeonato lo vamos a lograr”, dijo en su momento el argentino Julio Furch. Destacó que la incorporación de los refuerzos será de vital ayuda para las aspiraciones del equipo en el torneo que ya está a la vuelta de la esquina, pues iniciarán desde cero y con el ánimo de llevar a Santos al lugar que se merece. “Se ha trabajado muy bien, lo importante de los refuerzos es que llegaron para empezar todos juntos, eso es muy bueno, que ya nos conozcamos desde el inicio, el hecho de que puedan trabajar desde el principio y a la par nuestra es una ventaja”. Así es como llega Santos Laguna al arranque del campeonato del Clausura 2018, con una espinita clavada y en espera responder a su afición por los resultados adversos que se dieron el torneo pasado, y el principal compromiso es estar en la Liguilla.